Дніпро: розпочато розслідування вибуху в адмінбудівлі поліції

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини події

Увечері 23 лютого близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції. Правоохоронці повідомили про наслідки, пише «Главком».

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поблизу будівлі.

На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини події.

Інформація щодо причин вибуху та можливої правової кваліфікації інциденту наразі уточнюється.

Нагадаємо, у Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали співробітники патрульної поліції, які прибули на перезмінку. Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом терористичного акту.

Згодом президент України Володимир Зеленський заслухав перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві.

Раніше Львів здригнувся від серії нічних вибухів, які правоохоронці кваліфікували як спланований терористичний акт. Унаслідок детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна працівниця поліції, а кількість постраждалих сягнула понад два десятки осіб.

Наразі у Львові в лікарнях залишаються 12 людей, які постраждали внаслідок теракту 22 лютого. Троє з них перебувають у тяжкому стані у відділенні інтенсивної терапії.