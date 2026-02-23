Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Дніпро: розпочато розслідування вибуху в адмінбудівлі поліції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дніпро: розпочато розслідування вибуху в адмінбудівлі поліції
Інформація щодо причин вибуху та можливої правової кваліфікації інциденту наразі уточнюється
фото: Нацполіція

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини події

Увечері 23 лютого близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції. Правоохоронці повідомили про наслідки, пише «Главком».

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поблизу будівлі.

На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини події.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Інформація щодо причин вибуху та можливої правової кваліфікації інциденту наразі уточнюється.

Нагадаємо, у Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали співробітники патрульної поліції, які прибули на перезмінку. Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом терористичного акту.

Згодом президент України Володимир Зеленський заслухав перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві.

Раніше Львів здригнувся від серії нічних вибухів, які правоохоронці кваліфікували як спланований терористичний акт. Унаслідок детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна працівниця поліції, а кількість постраждалих сягнула понад два десятки осіб.

Наразі у Львові в лікарнях залишаються 12 людей, які постраждали внаслідок теракту 22 лютого. Троє з них перебувають у тяжкому стані у відділенні інтенсивної терапії.

Читайте також:

Теги: вибух Дніпро розслідування поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Київ. 6 червня, 2025
Київ атакували російські БпЛА та ракети: наслідки (оновлено)
24 сiчня, 02:55
Анна Мамчур продовжила службу загиблого вибухотехніка Олександра Мамчура
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
27 сiчня, 09:53
Увечері 10 лютого спалахнули жорсткі антиурядові протести, які переросли у сутички з поліцією
Албанію знову сколихнули протести через корупційний скандал
11 лютого, 01:42
Умєров зустрівся з представниками США та Європи, лавина у Каліфорнії: головне за ніч
Умєров зустрівся з представниками США та Європи, лавина у Каліфорнії: головне за ніч
18 лютого, 05:50
Росія вдарила по Одесі безпілотниками, є пошкодження будинків
Росія вдарила по Одесі безпілотниками, є пошкодження будинків
21 лютого, 02:59
Слідчі поліції Києва підозрюють мешканку Деснянського району в катуванні та домашньому насильстві
Била та змушувала жити в туалеті. Киянка отримала підозру у катуванні дев'ятирічного сина
27 сiчня, 11:17
Директор БЕБ Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи
Директор БЕБ Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи
2 лютого, 14:24
Чоловік вийшов на пробіжку та заблукав у парковій зоні
Ледь міг розмовляти від холоду. У Києві патрульні врятували бігуна, який заблукав у парку
6 лютого, 10:08
Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик
Теракт у Львові: Садовий розповів про стан потерпілих та звернувся до СБУ
Вчора, 18:48

Кримінал

Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події
Теракт у Миколаєві: поліція показала фото та відео з місця події
Дніпро: розпочато розслідування вибуху в адмінбудівлі поліції
Дніпро: розпочато розслідування вибуху в адмінбудівлі поліції
На Хмельниччині 10-річний хлопчик загинув від вибуху гранати під час гри
На Хмельниччині 10-річний хлопчик загинув від вибуху гранати під час гри
Вибух у Миколаєві: постраждали семеро патрульних поліцейських
Вибух у Миколаєві: постраждали семеро патрульних поліцейських
ВАКС дозволив нардепу Лабазюку поїздку до ЄС під заставу 40 млн грн
ВАКС дозволив нардепу Лабазюку поїздку до ЄС під заставу 40 млн грн
Працівника СБУ затримали під час одержання $68 тис. хабаря – НАБУ
Працівника СБУ затримали під час одержання $68 тис. хабаря – НАБУ

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua