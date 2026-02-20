Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували Сочі

Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

У Сочі пролунало щонайменше п'ять гучних вибухів

У російському місті Сочі в ніч на 20 лютого пролунала серія вибухів. Про це пише «Главком».

За повідомленнями місцевих джерел та очевидців, над містом працювали системи протиповітряної оборони, намагаючись відбити атаку безпілотників. Мешканці різних районів міста повідомили щонайменше про п’ять гучних звуків, яким передував характерний звук двигунів БпЛА. Повітряна тривога в Сочі оголошувалася чотири рази.

Через загрозу з повітря в аеропорту Сочі запровадили обмеження: близько 20 рейсів на приліт та виліт було затримано або перенесено. Ситуація в небі над курортним містом залишається напруженою, а авіавузол продовжує працювати з перебоями.

Як відомо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ. 

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу. 

До того ж, Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників. 

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сельцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням. 

