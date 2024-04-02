Чемпіонка світу Магучіх прокоментувала обстріл спортшколи, де починалася її кар'єра

Магучіх: Україну нищать щодня, щохвилини, і нам потрібна постійна підтримка кожного, хто хоче жити у світі без війни

Чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх повідомила, що росіяни обстріляли спортивну школу у Дніпрі, де починалась її кар’єра.

«Сьогодні російські терористи знову завдали масованого ракетного удару по Дніпру. По місту, де живуть і навчаються майже 1 мільйон людей, дітей, жінок і старих. Осколки ворожої ракети влучили в спортшколу Дніпра, де починалася моя спортивна кар’єра, де були встановлені мої перші рекорди. Вся будівля була пошкоджена під час звичайного навчального дня, про постраждалих чи загиблих поки немає жодної інформації», – написала Магучіх.

Вона також закликала світ та Європу звернути увагу на черговий теракт з боку Росії.

«Україну нищать щодня, щохвилини, і нам потрібна постійна підтримка кожного, хто хоче жити у світі без війни.

Якщо Україна програє цю війну, то програє світ. Добро програє. Чесність програє. Ми не пробачимо, ми помстимося», – зазначила Ярослава.

Нагадаємо, російська армія сьогодні, 2 квітня, завдала ракетного удару по Дніпру. Унаслідок цього постраждали цивільні особи.