Військовослужбовець потрапив до в’язниці за зґвалтування і грабіж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Солдата засудили до чотирьох років в’язниці

За публічного обвинувачення військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України військовослужбовця засуджено до чотирьох років позбавлення волі за незаконне проникнення до житла із застосуванням насильства, зґвалтування та відкрите викрадення чужого майна.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Встановлено, що вночі 14 вересня 2019 року під час щорічної відпустки солдат-контрактник 96-ої Київської зенітної ракетної бригади перебував у с. Саварка Богуславського району на Київщині.

Після розпиття алкогольних напоїв військовий незаконно із застосуванням насильства проник до будинку потерпілої. Погрожуючи фізичною розправою та залякуючи ножем він зґвалтував жінку. Після цього відкрито заволодів її коштами.

Того ж дня зловмисника було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру.

Нагадаємо, молодик отримав 10 років тюрми за зґвалтування 15-річної дівчини.

Як повідомлялося, Святошинський районний суд Києва виніс вирок раніше судимому місцевому мешканцю, обвинувачуваному у розбої та зґвалтуванні дівчини.