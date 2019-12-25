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    Кримінал

    У Харкові чоловік намагався вдертися до суд з гранатою Ф-1

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    У Харкові чоловік намагався вдертися до суд з гранатою Ф-1

    Співробітники Служби судової охорони затримали порушника

    Сьогодні, 24 грудня, співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Харківській області затримали чоловіка, який намагався пронести до будівлі Господарського суду Харківської області предмет, схожий на бойову гранату Ф-1.

    Про це повідомили у Службі судової охорони.

    Співробітники чергової зміни Служби судової охорони старші сержанти Віталій Цибульник та Станіслав Нос затримали чоловіка, вилучили предмет, схожий на бойову гранату Ф-1, та викликали на місце події наряд поліції та фахівців вибухо-технічної служби.

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    Працівники Головного управління Національної поліції у Харківській області, які прибули за викликом, вилучили схожий на гранату предмет, провели необхідні слідчі дії та доставили затриманого чоловіка до відділення поліції для подальшого з’ясування усіх обставин події.

    Голова Служби судової охорони Валерій Бондар високо оцінив дії старших сержантів Віталія Цибульника та Станіслава Носа.

    «Співробітники Служби судової охорони робитимуть все від них залежне, щоби не допустити будь-які правопорушення чи злочини в установах судової влади держави», – підкреслив Валерій Бондар.

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    Як повідомлялося, суд виніс вирок власнику автівки, в якій діти знайшли гранату.

    Харків суд граната чоловік Валерій Бондар
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