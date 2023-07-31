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Викладач одного з вишів Запоріжжя, ймовірно, корегував удари ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Викладач одного з вишів Запоріжжя, ймовірно, корегував удари ворога
Чоловікові загрожує до 12 років тюрми
фото: СБУ

Зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного інформатора російських спецслужб у прифронтових районах Запоріжжя. Зловмисником виявився викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, якого ворог дистанційно залучив до співпраці в середині липня 2023 року. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За вказівкою агресора його поплічник приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону. Для збору розвідданих фігурант облаштував «спостережний пункт» на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу південного фронту.

Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ.

Крім того, зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки. Текстові повідомлення з координатами об’єктів Сил оборони він передавав представнику російської спецслужби через популярний месенджер.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали російського інформатора під час спроби передачі розвідданих агресору.

При обшуку за місцем проживання затриманого виявлено:

  • мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування з спецслужбою РФ;
  • чотири сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові;
  • три рації;
  • оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисника. Йому загрожує до 12 років тюрми.

До слова, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Теги: Запоріжжя росія окупанти війна

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