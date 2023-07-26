СБУ повідомила про підозру скандальному митрополиту Московської церкви на Сумщині

Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього митрополита Роменської єпархії УПЦ (МП) Олексія Масленнікова, який благословляв російських військових воювати проти України та публічно виправдовував вторгнення. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Як зазначається, після початку повномасштабного вторгнення Росії єпископ втік до країни-агресора, де одним з перших підтримав загарбницькі дії Кремля. Крім того, у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області РФ.

Під час відправи він спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України.

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Також в ході літургії клірик вихваляв рішення Путіна щодо проведення мобілізації в РФ для поповнення окупаційних угруповань країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Як повідомлялося, митрополит Роменський і Буринський Іосиф (у миру Масленніков Олексій Олександрович) відвідав Росію під час повномасштабної війни в Україні. Відповідні фото з’явилися у соцмережі і спровокували бурхливе обговорення. Як підтвердили «Главкому» джерела в УПЦ МП, архієрей поїхав до Росії з благословення керуючого справами цієї релігійної організації митрополита Антонія (Паканича). Саме він досі тримає зв'язок із верхівкою РПЦ, а Іосиф є однією з довірених осіб, так званим зв’язковим із патріархом Кирилом. Джерела «Главкома» в українських спецслужбах підтверджують регулярні перетини кордону митрополита. Вони також повідомили, що Іосиф в період тимчасової окупації Криму отримав російський паспорт.

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Раніше повідомлялося, що ексвикладач одного з ліцеїв Києва отримав підозру за те, що пропагував ідеї священників РПЦ.