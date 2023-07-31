Виманювали гроші на «потреби ЗСУ». Депутат із Сумщини постане перед судом

Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі

Депутата однієї із міських рад Сумської області викрили в організації псевдозборів коштів на потреби військових через шахрайські кол-центри. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

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За даними поліції, депутат створив два шахрайські кол-центри в Києві та Дніпрі. Він найняв співробітників – менеджерів і операторів, які працювали у так званих офісах. Саме вони телефонували бізнесменам, просили допомогти у придбанні конкретних товарів для військових і надавали реквізити підконтрольної благодійної організації.

«Фігуранти під прикриттям благодійного фонду збирали гроші для придбання Збройним силам України бронежилетів, шоломів, приладів нічного бачення та іншої амуніції… У такий спосіб шахраї зібрали понад 10 млн грн. Аби приховати свою злочинну діяльність, фігуранти пів відсотка від зібраної суми перераховували на ЗСУ, решту грошей – привласнили», – йдеться в повідомленні.

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Під час викриття зловмисників поліцейські провели обшуки на території Київської, Дніпропетровської, Сумської областей, а також міста Києва. У помешканнях підозрюваних та осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, правоохоронці вилучили оргтехніку, мобільні телефони, гроші та документи. Крім того, заблокували рахунки фонду та пов’язаних із ним контрагентів, через які здійснювався вивід коштів.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі. Організатору та сімом його спільникам оголосили про підозру у створенні злочинної організації (ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України) та шахрайстві (ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше поліція викрила шахраїв, які пропонували за гроші повернути захисників з полону.