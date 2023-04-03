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Вивозити дітей до РФ окупантам допомагала українська експравоохоронниця

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вивозити дітей до РФ окупантам допомагала українська експравоохоронниця
За мирних часів підозрювана опікувалась правами дітей у відділі ювенальній превенції
фото ілюстративне

Разом з окупантами жінка брала участь у рейдах з вилучення майна у місцевих жителів

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру колишній працівниці українських правоохоронних органів з Приморського Запорізької області. Вона після російського вторгнення добровільна пішла працювати на окупантів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«За мирних часів жінка опікувалась правами дітей у відділі ювенальній превенції, а за свою зраду отримала від окупантів посаду у незаконно створеному агресорами правоохоронному органі «Приморское отделение полиции УВД», – йдеться в повідомленні.

Серед іншого зловмисниця допомагала агресору виявляти та вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій до РФ. Також вона активно здавала ворогу своїх земляків, які не бажали підкорюватись окупаційному режиму.

Разом з окупантами жінка брала участь у рейдах з вилучення майна у місцевих жителів. Агресори, зрадники та колаборанти не гребували нічим і забирали все, що становило хоч якусь цінність.

ДБР заочно повідомило їй про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Верещук запропонувала спосіб, як можна повернути усіх викрадених дітей-сиріт в Україну.

До слова, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

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Теги: ДБР війна росія окупанти діти

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