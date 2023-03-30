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Верещук запропонувала спосіб, як можна повернути усіх викрадених дітей-сиріт в Україну

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Верещук запропонувала спосіб, як можна повернути усіх викрадених дітей-сиріт в Україну
фото: vechirniy.kyiv.ua

Ірина Верещук заявила, що Україні вже вдалося повернути додому 327 дітей, викрадених Росією

Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук заявила, що процес повернення викрадених дітей Росією відбувається точково. За її словами, це дуже складно та довготривало. Про це йдеться у повідомленні Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Верещук зазначає, що іноді пошук, усі необхідні процедури та дорога можуть зайняти місяці. Користуючись таким способом, Україні вдалося повернути 327 дітей, викрадених Росією, до України. Також Ірина Верещук зазначила, що, якщо у дитини є батьки, то процесом повернення займаються вони. Своєю чергою, держава піклується про повернення дітей, які позбавлені батьківського спілкування. 

«Як представник Уряду я офіційно висловлюю готовність забрати всіх наших дітей-сиріт. Для цього пропоную наступний механізм. За посередництва міжнародних організацій – ООН, МКЧХ чи іншої – ми готові приїхати в будь-яку європейську країну на кордон з РФ. До прикладу, в Естонію, у Нарву. І там забрати всіх українських сиріт, яких зараз незаконно утримує Росія», – заявила Ірина Верещук.

Нагадаємо, що вчора Ірина Верещук звернулася до росіян, котрі всиновлюють незаконно депортованих дітей-сиріт з тимчасово окупованих територій України. «Вивозити з України дітей-сиріт і передавати їх на усиновлення російським громадянам –  це незаконно і підло. Особливо бридко –  це коли люди ще й публічно хваляться тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей. Вкотре нагадую всім російським так званим «прийомним батькам» і «опікунам»: вам рано чи пізно доведеться відповідати», – заявила віцепрем'єр-міністерка України. 

Зазначимо, триває 400-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. 

 

Теги: росія держава Авдіївка батьки кордон Ірина Верещук Бахмут

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