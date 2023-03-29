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Російські спецслужби залучають дітей до фейкових мінувань в Україні – СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські спецслужби залучають дітей до фейкових мінувань в Україні – СБУ
Найбільше підлітки «мінували» будівлі органів державної влади
фото: пресслужба СБУ

Якщо про фейкове мінування повідомили неповнолітні, перед законом відповідатимуть їхні батьки

Служба безпеки викрила нові факти, які підтверджують, що РФ залучає неповнолітніх до підривної діяльності проти України. Причому це відбувається навіть в умовах війни. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так СБУ заблокувала злочинні дії тінейджерської групи, яка причетна до серії анонімних повідомлень про псевдомінування у столиці та інших регіонах України.

Найбільше підлітки «мінували» будівлі органів державної влади, а також об’єкти соціальної інфраструктури.  У жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів.

За даними слідства, злочинну діяльність учасників групи дистанційно координували представники російської спецслужби. Для цього створили спеціалізовану інтернет-спільноту, до якої регулярно залучали неповнолітніх мешканців різних регіонів України.

Саме за вказівками агресора підлітки періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про «мінування». Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішню обстановку в Україні.

Встановлено, що «розсилку» здійснювали від імені сторонніх осіб та з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування своєї локації.

У результаті розслідування співробітники СБУ викрили організатора групи. Ним виявився неповнолітній мешканець Чернігівської області.

Правопорушник мав контакти з представником російської спецслужби, який зв’язувався з підлітком через месенджер і ставив йому завдання.

Під час обшуку за адресою проживання псевдомінера виявлено мобільний телефон та комп’ютер із доказами протиправної діяльності та комунікації з агресором.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, будівель чи споруд, які забезпечують функціонування органів влади, закладів охорони здоров’я, освіти, або якщо неправдиве повідомлення спричинило тяжкі наслідки чи вчинено повторно), тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Варто зазначити – якщо про фейкове мінування повідомили неповнолітні, перед законом відповідатимуть їхні батьки.

Заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях, в м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури Київської області.

Як повідомлялося, контррозвідка Служби безпеки спільно зі співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрила ще одного російського агента у ході спецоперації у Чернігівській області. Фігурантом виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону.

Теги: СБУ діти війна

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