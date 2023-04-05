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Снігова негода в Україні: наслідки в різних містах

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Снігова негода в Україні: наслідки в різних містах
Негода накоїла лиха у декількох областях України
фото: ДСНС

У Житомирській та Вінницькій області України діє штормове попередження 

5 квітня деякі області засипало снігом. Хмельниччина, Вінниччина та Житомирщина опинилися в центрі негоди. Про це повідомляє ДСНС України. 

Вінниччина

4 квітня рятувальники Вінниччини дев'ять разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди (хурделиця з налипанням мокрого снігу). Рятувальники прибирали повалені дерева, що заблокували проїжджу частину автошляхів, пошкодили автомобілі та лінії електропередач. Зокрема, аварійно-рятувальні роботи проводилися у Вінницькому та Жмеринському районах, а також в обласному центрі. 

Снігова негода в Україні: наслідки в різних містах фото 1
Снігова негода в Україні: наслідки в різних містах фото 2

Хмельниччина

На Хмельниччині 5 квітня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Суржа Кам'янець-Подільського району внаслідок несприятливих погодних умов в снігу застрягла карета «швидкої» допомоги. Медики поверталися з виклику. Рятувальники за допомогою автомобіля підвищеної прохідності відбуксирували «швидку» на розчищену ділянку дорогу.

Снігова негода в Україні: наслідки в різних містах фото 3

Житомирщина

У Житомирській області надзвичайники прибирали повалені дерева з автошляхів у Житомирському районі. Крім того, рятувальники долучалися і до прибирання дерева поблизу с. Зоряне на автошляху Бердичів-Іллінці. Там утворився затор із автомобілів, в якому опинився і шкільний автобус, який підвозив дітей із сіл Зоряне та Городок Ружинської громади Бердичівського району.

Снігова негода в Україні: наслідки в різних містах фото 4

Також бійці ДСНС відкачували ґрунтові води з приватних домоволодінь у Коростенському районі Житомирщини.

Снігова негода в Україні: наслідки в різних містах фото 5

Нагадаємо, що Хмельницький опинився у сніговій пастці. Задля безпеки на дорогах комунальники вже висипали майже 200 тонн солі.

До слова, за прогнозами синоптиків весна прийде в Україну лише після цих вихідних, проте західні області країни залишаться полюсами холоду.

Теги: Хмельниччина рятувальники Житомирщина Вінниччина весна

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