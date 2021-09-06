Бійня у Флориді: зловмисник застрелив чотирьох, зокрема немовля (фото)

Чоловік перебував під дією наркотичних речовин

Чоловік, вдягнений у бронежилет, застрелив з автоматичної зброї чотирьох людей поблизу міста Лейкленд, Флорида, минулих вихідних. Про це повідомляють CNN.

У минулу суботу ввечері до поліційного відділку округу Полк, Флорида, зателефонувала жінка, яка повідомила, що біля її оселі припаркувався та дивно поводиться невідомий чоловік. Зокрема, він заявив жінці: «Бог послав мене сюди, щоб поговорити з однією з ваших дочок».

Офіцер поліції, який прибув на місце протягом 6 хвилин, не виявив на місці підозрілого чоловіка та поїхав. Однак, приблизно через 9 годин у будинку почала лунати стрілянина і місцеві мешканці викликали поліцію.

Прибувши на місце, офіцери побачили перед будинком чоловіка у бронежилеті, який, помітивши їх, сховався до оселі.

«У цей момент ми почули автоматну чергу, крик жінки та немовляти», – повідомляє місцевий шериф Грейді Джадд.

Після цього почалася перестрілка, в ході якої поліціянти оточили будинок, а згодом захопили злочинця, поранивши його.

Пізніше з’ясувалося, що чоловік, який називав себе «виживачем» убив чотирьох людей: чоловіка, жінку та немовля всередині будинку, а також ще одну жінку в іншому будинку неподалік. Ще одна жертва – 11-річна дівчинка, яка зазнала кількох вогнепальних поранень та була доправлена до чергової лікарні для операції.

Затриманий чоловік пізніше повідомив, що знаходився під дією метамфетаміну. У шпиталі, куди його доправили через поранення, він спробував вихопити табельну зброю з кобури поліціянта, однак цього вдалося уникнути.

Наразі, зловмисник перебуває у лікарні під охороною поліції. Після надання необхідної медичної допомоги, буде вирішуватися питання щодо пред’явлення йому звинувачень.

Нагадаємо, нещодавно посеред вулиці в Києві сталась стрілянина.

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