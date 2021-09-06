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    Бійня у Флориді: зловмисник застрелив чотирьох, зокрема немовля (фото)

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    Злочинця затримали після тривалої перестрілки - Бійня у Флориді: зловмисник застрелив чотирьох, зокрема немовля (фото)
    Злочинця затримали після тривалої перестрілки
    Фото: Polk country police / Twitter

    Чоловік перебував під дією наркотичних речовин

    Чоловік, вдягнений у бронежилет, застрелив з автоматичної зброї чотирьох людей поблизу міста Лейкленд, Флорида, минулих вихідних. Про це повідомляють CNN.

    У минулу суботу ввечері до поліційного відділку округу Полк, Флорида, зателефонувала жінка, яка повідомила, що біля її оселі припаркувався та дивно поводиться невідомий чоловік. Зокрема, він заявив жінці: «Бог послав мене сюди, щоб поговорити з однією з ваших дочок».

    Офіцер поліції, який прибув на місце протягом 6 хвилин, не виявив на місці підозрілого чоловіка та поїхав. Однак, приблизно через 9 годин у будинку почала лунати стрілянина і місцеві мешканці викликали поліцію.

    Прибувши на місце, офіцери побачили перед будинком чоловіка у бронежилеті, який, помітивши їх, сховався до оселі.

    «У цей момент ми почули автоматну чергу, крик жінки та немовляти», – повідомляє місцевий шериф Грейді Джадд.

    Після цього почалася перестрілка, в ході якої поліціянти оточили будинок, а згодом захопили злочинця, поранивши його.

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    Бійня у Флориді: зловмисник застрелив чотирьох, зокрема немовля (фото)
    Бійня у Флориді: зловмисник застрелив чотирьох, зокрема немовля (фото)
    Бійня у Флориді: зловмисник застрелив чотирьох, зокрема немовля (фото)

    Пізніше з’ясувалося, що чоловік, який називав себе «виживачем» убив чотирьох людей: чоловіка, жінку та немовля всередині будинку, а також ще одну жінку в іншому будинку неподалік. Ще одна жертва – 11-річна дівчинка, яка зазнала кількох вогнепальних поранень та була доправлена до чергової лікарні для операції.

    Затриманий чоловік пізніше повідомив, що знаходився під дією метамфетаміну. У шпиталі, куди його доправили через поранення, він спробував вихопити табельну зброю з кобури поліціянта, однак цього вдалося уникнути.

    Наразі, зловмисник перебуває у лікарні під охороною поліції. Після надання необхідної медичної допомоги, буде вирішуватися питання щодо пред’явлення йому звинувачень.

    Нагадаємо, нещодавно посеред вулиці в Києві сталась стрілянина.

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    Теги: вбивство поліція стрілянина
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    Бійня у Флориді: зловмисник застрелив чотирьох, зокрема немовля (фото)