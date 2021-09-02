Луценко розказав, як Янукович на «кубику» і з шансоном возив його в Межигір'я

Луценко розповів про зустріч із Януковичем «без краваток»

Після призначення Юрія Луценка міністром внутрішніх справ в уряд Віктора Януковича, останній возив його в Межигір’я «про щось домовлятись», увімкнувши в машині російський шансон. Про це Луценко розповів в інтерв’ю виданню Lb.ua.

«У мене з Януковичем тоді смішно вийшло. Я не пішов у парламент на призначення. Телефонує Янукович: «Хочу тебя поздравить с назначением. Вечером заеду, надо встретиться». Він приїхав на «кубику», каже: «Садись, поехали». Їдем, як потім з’ясувалося, в Межигір’я. Ситуація просто унікальна: водій і Янукович спереду, я позаду. І всю дорогу в машині лунає жорсткий шансон – «…как на черной скамье, на скамье подсудимых» і так далі. Я думаю: «Бл…ть, з ким я їду? Я, міністр внутрішніх справ. Куди він мене везе?», – поділився враженнями політичний діяч.

За словами політика, Янукович привіз його до себе, щоб про щось домовитися.

«Завів мене у величезний зал, такий десь розміром з мініфутбольне поле, по центру стоїть стіл, пляшка горілки, дві склянки і якась елементарна закусь. Я кажу: «А що, більше нікого не буде?». «А нам больше никто не нужен». Він мене затягнув у баню і мордував десь години півтори історіями свого дитинства. Питаю: «А к чему все это?». «Вот я хочу договориться, что б все-таки ты перешел к нам, ты же умный. Мы не должны быть врагами». Я кажу: «Виктор Федорович, давайте так: вы – премьер, я – министр, Ющенко президент. От десь в цих рамках ми і співіснуємо, але я не буду домовлятися ні про що». Випили по чарці і на тому розійшлися», – підсумував Юрій Луценко.

Нагадаємо, раніше Луценко показав зворушливі кадри з домашніми тваринами.

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