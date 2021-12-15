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    З Німеччини екстрадовано українця, підозрюваного у шахрайстві на 6 млн грн

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    Після прийому екстрадованого на території України, його передали працівникам правоохоронних органів - З Німеччини екстрадовано українця, підозрюваного у шахрайстві на 6 млн грн
    Після прийому екстрадованого на території України, його передали працівникам правоохоронних органів
    фото: Офіс Генпрокурора

    Українця було оголошено у міжнародний розшук у вересні 2019 року

    З Німеччини до України екстрадували чоловіка, підозрюваного у шахрайстві на 6 млн грн. У вересні 2019 року його було оголошено у міжнародний розшук. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    Як зазначається у повідомленні, підозрюваний систематично займався заволодінням коштами потерпілих шляхом зловживання довірою.

    Він розробив чіткий план дій, які формально мали характер господарської діяльності, що полягала в укладенні договорів постачання товарів, наданні боргових розписок, без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання. При цьому він не працював і не був зареєстрований як ФОП, тобто підприємницькою діяльністю не займався.

    Протягом 2016-2018 років йому вдалось заволодіти коштами п’ятьох потерпілих на суму понад 6 млн грн. Під час спроби заволодіння ще понад 260 тис. грн він був викритий правоохоронцями.

    У вересні 2019 року його було оголошено у міжнародний розшук. А у січні 2021 року він був затриманий на території Німеччини.

    За результатами екстрадиційної процедури Федеральне відомство юстиції Федеративної Республіки Німеччина задовольнило запит української сторони про його видачу.

    Після прийому екстрадованого на території України, його передали працівникам правоохоронних органів для організації подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.

    Теги: Німеччина Офіс Генерального прокурора розшук
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    З Німеччини екстрадовано українця, підозрюваного у шахрайстві на 6 млн грн