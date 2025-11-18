За ексмера Одеси Труханова внесено заставу

42 млн грн внесено за Труханова

За колишнього мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу. Йдеться про запобіжний захід у справі про участь у злочинній організації та незаконне заволодіння землею територіальної громади. Про це повідомив адвокат Труханова Олександр Лисак, передає «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Загалом посадовець мав сплатити 42 млн грн: 30 млн грн вніс раніше, але після збільшення застави мав доплатити ще 12 млн грн. Сплачувати необхідну суму почали одразу після ухвали суду, а залишок коштів внесли вчора, 17 листопада.

«До цього долучилось понад 25 людей», – зазначив адвокат.

Як повідомлялося, генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову через загибель дев’яти людей в Одесі 30 вересня. За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

Згодом Геннадій Труханов заявив, що оголошена йому підозра у службовій недбалості стала для нього «несподіванкою».

Варто зазначити, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми. Внаслідок сильних дощів та підтоплень в Одесі 30 вересня загинули люди.