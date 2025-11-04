Головна Одеса Новини
Труханов оскаржив запобіжний захід

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Труханов оскаржив запобіжний захід
31 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Труханову
фото: truonline/Telegram

Ексмер Одеси отримав підозру у службовій недбалості

Ексмер Одеси Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення суду про цілодобовий домашній арешт у справі про службову недбалість. Про це повідомив адвокат підозрюваного Олександр Лисак, передає «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Апеляційний суд ще не призначив дату засідання.

Нагадаємо, ексмер Одеси Геннадій Труханов перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Також він зобовʼязаний носити електронний браслет. Таке рішення ухвалив Печерський суд Києва 31 жовтня.

Як повідомлялося, генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову через загибель дев’яти людей в місті 30 вересня. За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

Згодом Геннадій Труханов заявив, що оголошена йому підозра у службовій недбалості стала для нього «несподіванкою»

Варто зазначити, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми. Внаслідок сильних дощів та підтоплень в Одесі 30 вересня загинули люди.

Теги: Геннадій Труханов суд

