Труханов прокоментував підозру у службовій недбалості

Ексмер Одеси визнав, що ситуація з водовідведенням у місті є «катастрофічною»

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що оголошена йому підозра у службовій недбалості стала для нього «несподіванкою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Геннадій Труханов отримав підозру через загибель дев’яти людей під час негоди в Одесі 30 вересня. За його словами, міська рада «працювала по хвилинах» і попереджала населення про зливу.

Труханов назвав трагедію стихійним лихом та зазначив, що міська влада не могла запобігти наслідкам, адже повідомлення від гідрометцентру надійшло лише о 19:00 – вже після загибелі людей.

Ексмер Одеси також визнав, що ситуація з водовідведенням у місті є «катастрофічною» і для її вирішення потрібні мільярдні інвестиції. Він пообіцяв оприлюднити всі документи, які підтверджують роботу комунальних служб.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову через загибель дев’яти людей в місті 30 вересня. За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

Варто зазначити, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми. Внаслідок сильних дощів та підтоплень в Одесі 30 вересня загинули люди.