ЗМІ: Ексмер Одеси Труханов отримав підозру за службову недбалість

29 жовтня Труханову оголосять запобіжний захід

Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру за фактом службової недбалості, що призвела до загибелі людей. Про це повідомляє одеське медіа «Думська» та «Суспільне» з посиланням на джерела, пише «Главком».

Труханову інкримінується порушення за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України. Інформацію про це на своїй сторінці в соціальних мережах оприлюднила одеська журналістка Ірина Гриб, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Згідно з її даними, підозру Труханову було вручено співробітниками Одеської обласної прокуратури. Також завтра, 29 жовтня, за словами Гриб, очікується оголошення запобіжного заходу. Водночас, за інформацією журналістки, можливе затримання інших посадовців, а також вручення низки додаткових підозр.

Фото надане УП джерелом

За повідомленням джерел «Української правди», ще два заступники Труханова отримали підозру у службовій недбалості – за невжиття заходів до, під час та після повені наприкінці вересня.

Офіційно підозру правоохоронні органи та Труханов не коментували.

Нагадаємо, комісія при президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства міському голові Одеси Геннадію Труханову. Рішення ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки і затверджене указом глави держави.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявляв, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

Варто зазначити, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми.

Внаслідок сильних дощів та підтоплень в Одесі 30 вересня загинули 10 людей.