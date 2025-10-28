Головна Одеса Новини
search button user button menu button

ЗМІ: Ексмер Одеси Труханов отримав підозру за службову недбалість

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ: Ексмер Одеси Труханов отримав підозру за службову недбалість
Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру за фактом службової недбалості
фото: Одеська міська рада

29 жовтня Труханову оголосять запобіжний захід

Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру за фактом службової недбалості, що призвела до загибелі людей. Про це повідомляє одеське медіа «Думська» та «Суспільне» з посиланням на джерела, пише «Главком».

Труханову інкримінується порушення за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України. Інформацію про це на своїй сторінці в соціальних мережах оприлюднила одеська журналістка Ірина Гриб, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Згідно з її даними, підозру Труханову було вручено співробітниками Одеської обласної прокуратури. Також завтра, 29 жовтня, за словами Гриб, очікується оголошення запобіжного заходу. Водночас, за інформацією журналістки, можливе затримання інших посадовців, а також вручення низки додаткових підозр.

ЗМІ: Ексмер Одеси Труханов отримав підозру за службову недбалість фото 1
Фото надане УП джерелом

За повідомленням джерел «Української правди», ще два заступники Труханова отримали підозру у службовій недбалості – за невжиття заходів до, під час та після повені наприкінці вересня.

Офіційно підозру правоохоронні органи та Труханов не коментували.

Нагадаємо, комісія при президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства міському голові Одеси Геннадію Труханову. Рішення ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки і затверджене указом глави держави.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявляв, що не має російського громадянства. Він назвав рішення президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства «фальсифікацією».

Варто зазначити, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми.

Внаслідок сильних дощів та підтоплень в Одесі 30 вересня загинули 10 людей.

Читайте також:

Теги: Геннадій Труханов підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
16 жовтня, 10:52
Андрій Павелко очолював Українську асоціацію футболу з 2015 по 2024 рік
Експрезиденту УАФ Андрію Павелку повідомлено про підозру: деталі справи
4 жовтня, 08:48
Молодь зібралася на Біржовій площі в Одесі
В Одесі протестувальники вийшли на мітинг проти Труханова (відео)
14 жовтня, 21:22
Після того, як Труханов офіційно втратить право бути мером, обов’язки міського голови виконуватиме секретар міськради
ЦВК пояснила, коли Труханов перестане бути мером Одеси
15 жовтня, 16:03
За словами Олега Кіпера (ліворуч), з робочого місяця колишнього мера Одеси зникло деяке майно
Труханов вивіз зі свого кабінету в міськраді дивани та килими – глава Одеської ОВА
16 жовтня, 19:44
За даними слідства, посадовиця удвічі переплатила за оренду приміщення для потреб працівників секретаріату
Екскерівниця Секретаріату уповноваженого з прав людини отримала підозру
8 жовтня, 10:16
Ігор Коваль став виконувачем обов’язків мера Одеси
Ігор Коваль став виконувачем обов’язків мера Одеси
16 жовтня, 11:45
Труханов показав свого собаку
Собака як доказ. Труханов опублікував фото своєї присутності в Одесі
16 жовтня, 12:49
Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»
Сьогодні, 15:21

Новини

ЗМІ: Ексмер Одеси Труханов отримав підозру за службову недбалість
ЗМІ: Ексмер Одеси Труханов отримав підозру за службову недбалість
На Одещині 16-річний хлопець застрелив друга з рушниці
На Одещині 16-річний хлопець застрелив друга з рушниці
Позбавлення громадянства мера Одеси Труханова. Зеленський пояснив причини
Позбавлення громадянства мера Одеси Труханова. Зеленський пояснив причини
Реагування на тривалі блекаути: Клименко в Одесі доручив підготуватись екстреним службам
Реагування на тривалі блекаути: Клименко в Одесі доручив підготуватись екстреним службам
Двоє лікарів отримали підозри через смерть відомого одеського бізнесмена
Двоє лікарів отримали підозри через смерть відомого одеського бізнесмена
Оголошено вирок у справі про замах на громадських активістів Бейбутяна та Ганула
Оголошено вирок у справі про замах на громадських активістів Бейбутяна та Ганула

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua