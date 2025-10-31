Суд обрав запобіжний захід Труханову у справі про підтоплення Одеси

Колишній мер Одеси перебуватиме під домашнім арештом до 28 грудня

Ексмер Одеси Геннадій Труханов перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Також він зобовʼязаний носити електронний браслет. Таке рішення ухвалив Печерський суд Києва, повідомляє «Главком».

Сторона обвинувачення наголосила, що Труханов як міський голова Одеси неналежним чином виконував посадові обовʼязки, що призвело до порушення функціонування дощової каналізації у місті, що призвело до підтоплень та загибелі людей. Труханов же просив не задовольняти клопотання, називаючи справу частиною «політичної диверсії» проти нього.

Прокурори клопотали про два місяці цілодобового домашнього арешту для Труханова, з електронним браслетом та здачею паспортів. Вони пояснили свою позицію тим, що у Труханова і його матері є заощадження, а також зв'язки, тому він може втекти з країни. Тому суд відправив ексмера Одеси під цілодобовий домашній арешт на 60 діб (до 28 грудня) і зобов'язав його носити електронний браслет.

Труханова та ще вісьмох людей підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня. Раніше запобіжні заходи обрали восьми посадовцям Одеської міськради та комунального підприємства «Міські дороги»:

заступнику міського голови – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;

заступниці міського голови – нічний домашній арешт;

начальнику структурного підрозділу та головному інженеру структурного підрозділу КП «Міські дороги» – нічний домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;

директору Департаменту муніципальної безпеки, головному інженеру та директору КП «Міські дороги» – тримання під вартою із альтернативою застави у 1,5 млн грн;

директору Департаменту міського господарства - тримання під вартою із альтернативою застави у 3 млн грн.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову через загибель дев’яти людей в місті 30 вересня. За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

Згодом Геннадій Труханов заявив, що оголошена йому підозра у службовій недбалості стала для нього «несподіванкою».

Варто зазначити, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми. Внаслідок сильних дощів та підтоплень в Одесі 30 вересня загинули люди.