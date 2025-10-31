Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Суд обрав запобіжний захід Труханову у справі про підтоплення Одеси

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Суд обрав запобіжний захід Труханову у справі про підтоплення Одеси
Правоохоронці звинувачують Труханова у службовій недбалості
фото: Facebook/Геннадій Труханов

Колишній мер Одеси перебуватиме під домашнім арештом до 28 грудня

Ексмер Одеси Геннадій Труханов перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Також він зобовʼязаний носити електронний браслет. Таке рішення ухвалив Печерський суд Києва, повідомляє «Главком».

Сторона обвинувачення наголосила, що Труханов як міський голова Одеси неналежним чином виконував посадові обовʼязки, що призвело до порушення функціонування дощової каналізації у місті, що призвело до підтоплень та загибелі людей. Труханов же просив не задовольняти клопотання, називаючи справу частиною «політичної диверсії» проти нього.

Прокурори клопотали про два місяці цілодобового домашнього арешту для Труханова, з електронним браслетом та здачею паспортів. Вони пояснили свою позицію тим, що у Труханова і його матері є заощадження, а також зв'язки, тому він може втекти з країни. Тому суд відправив ексмера Одеси під цілодобовий домашній арешт на 60 діб (до 28 грудня) і зобов'язав його носити електронний браслет. 

Труханова та ще вісьмох людей підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня. Раніше запобіжні заходи обрали восьми посадовцям Одеської міськради та комунального підприємства «Міські дороги»:

  • заступнику міського голови – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;
  • заступниці міського голови – нічний домашній арешт;
  • начальнику структурного підрозділу та головному інженеру структурного підрозділу КП «Міські дороги» – нічний домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;
  • директору Департаменту муніципальної безпеки, головному інженеру та директору КП «Міські дороги» – тримання під вартою із альтернативою застави у 1,5 млн грн;
  • директору Департаменту міського господарства - тримання під вартою із альтернативою застави у 3 млн грн.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову через загибель дев’яти людей в місті 30 вересня. За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

Згодом Геннадій Труханов заявив, що оголошена йому підозра у службовій недбалості стала для нього «несподіванкою»

Варто зазначити, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми. Внаслідок сильних дощів та підтоплень в Одесі 30 вересня загинули люди.

Читайте також:

Теги: Геннадій Труханов Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через зливу міський електротранспорт зупинився, тож люди їдуть на таксі
Негода в Одесі: ціни на таксі злетіли до небес
30 вересня, 19:56
В Одесі через негоду пошкоджено майже 300 приватних будинків та близько 400 багатоквартирних
Стихійне лихо в Одесі забрало ще одне життя: 2 жовтня оголошено днем жалоби
2 жовтня, 04:41
Автор петиції вважає, що Зеленський має утворити міську військову адміністрацію для «безперервної та ефективної» роботи органів влади в Одесі
Петиція про створення Одеської МВА набрала необхідну кількість голосів
6 жовтня, 12:56
Одещина знаходилася під атакою ворожих БпЛА
Росія атакувала Одещину безпілотниками
9 жовтня, 02:44
Дрони атакують Одесу
Росіяни атакують Одесу дронами: під ударом енергетична інфраструктура
11 жовтня, 01:29
Глава держави підписав указ про позбавлення громадянства у деяких українців
Зеленський позбавив громадянства Труханова, Царьова та Полуніна – ЗМІ
14 жовтня, 15:42
Молодь зібралася на Біржовій площі в Одесі
В Одесі протестувальники вийшли на мітинг проти Труханова (відео)
14 жовтня, 21:22
Мікроавтобус перевернувся на трасі Одеса-Київ біля села Хоминка
На трасі Київ-Одеса перекинувся мікроавтобус, є постраждалі (відео)
17 жовтня, 17:48
Микола Майоренко визнав провину
Оголошено вирок у справі про замах на громадських активістів Бейбутяна та Ганула
22 жовтня, 19:20

Новини

Суд обрав запобіжний захід Труханову у справі про підтоплення Одеси
Суд обрав запобіжний захід Труханову у справі про підтоплення Одеси
Привласнили понад 1,6 млн грн на закупівлях для ЗСУ. Посадовці Одеської міськради отримали підозри
Привласнили понад 1,6 млн грн на закупівлях для ЗСУ. Посадовці Одеської міськради отримали підозри
Одещина: Поліція затримала жінку, яка шукала, хто за гроші побʼє її колишнього
Одещина: Поліція затримала жінку, яка шукала, хто за гроші побʼє її колишнього
Закликав РФ захистити «російськомовних». Ексдепутат Одеської міськради отримав підозру
Закликав РФ захистити «російськомовних». Ексдепутат Одеської міськради отримав підозру
В Одесі затримано жінку, яка зірвала та викинула у смітник прапор України (фото)
В Одесі затримано жінку, яка зірвала та викинула у смітник прапор України (фото)
Труханов прокоментував підозру у службовій недбалості
Труханов прокоментував підозру у службовій недбалості

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua