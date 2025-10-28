Головна Одеса Новини
Позбавлення громадянства мера Одеси Труханова. Зеленський пояснив причини

Президент: «Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть «так»

Рішення про позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова ґрунтується на даних СБУ та Прикордонної служби, які свідчать про наявність у нього російського паспорта. За словами президента України Володимира Зеленського, це «абсолютно практичний крок», спрямований на безпеку міста, а не політичне рішення. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком». 

Зеленський роз’яснив мотиви свого рішення щодо позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.

«У Служби безпеки України достатньо доказів, що у Труханова є громадянство РФ. Є додаткова інформація з реєстрів від Прикордонної служби, яка також збігається з тим, що у Труханова є громадянство РФ. Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить – мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть «так». На основі цих фактів та інших документів може бути ухвалене відповідне рішення», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що рішення не є політичним: «Це не політичний крок. Я зробив абсолютно практичний крок. І я вважаю, що це зроблено згідно з законом і зроблено справедливо. Тому що ніхто не знає, чого очікувати від «рускіх» і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу там, точно будуть захищати Одесу і точно її захистять. Саме такий вибір у мене був з відповідною кандидатурою» .

Нагадаємо, що Геннадій Труханов очолює Одесу з 2014 року і раніше служив у ЗСУ, здобувши юридичну та психологічну освіту. Після армії він працював у бізнесі та заснував охоронну фірму «Капітан». Його критикували за напади на активістів, а рішення Зеленського про позбавлення громадянства пов’язане з наявністю у нього російського паспорта.

