За «мінування» ювелірного магазину мешканець Харківської області може отримати шість років



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На початку червня громадянин в п'яному стані подзвонив з телефону своєї знайомої і повідомив про мінування ювелірного магазину

Поліцейські затримали 34-річного жителя Куп'янська (Харківської області) за підозрою в свідомо помилковому повідомленні про мінування ювелірного магазину.

«Під час проведення слідчо-оперативних заходів працівники Куп'янського відділу поліції викрили у скоєнні даного злочину 34-річного місцевого жителя. Встановлено, що даний громадянин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, з мобільного телефону своєї знайомої повідомив поліції помилкову інформацію про мінування ювелірного магазину. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину», - повідомляєвідділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Йому загрожує до 6 років тюремного ув'язнення.

Інцидент стався 8 червня. До оператору служби 102 надійшло повідомлення від чоловіка, який заявив про мінування ювелірного магазину. Поліцейські оглянули двоповерхову будівлю магазину та прилеглу територію загальною площею 700 кв. м і евакуювали 7 осіб (продавців, охоронця і відвідувачів магазину). Ніяких вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин поліцейські не виявили.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.