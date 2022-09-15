Шарій вимагає скасування санкцій. Зеленський залучив до розгляду РНБО та СБУ

Шарій, чию партію нещодавно вже заборонили у Верховному Суді, не згоден із рішенням РНБО

Суд відклав розгляд справи за позовом Шарія

Сьогодні, 15 вересня, Касаційний адміністративний суд відклав розгляд справи за позовом Анатолія Шарія до президента України.

Про це повідомив аналітик Руху «Чесно» Ігор Фещенко.

Зазначається, що Шарій, чию партію нещодавно вже заборонили у Верховному Суді, не згоден із рішенням РНБО, яке передувало указу про застосування санкцій. Цим указом Володимир Зеленський наклав персональні спеціальні економічні та інші санкції на ТОВ «Інформаційне агентство «Шарій.нет» відносно самого Шарія та його дружини.

18 жовтня 2021 представник Шарія звернувся до Касаційного адміністративного суду із заявою до президента, в якій просить визнати протиправним та скасувати президентський указ. Підставами для скасування позивач вказує відсутність у РНБО жодної компетенції щодо прийняття рішень про введення санкцій та відсутність серед прав і обов’язків СБУ повноважень щодо підготовки та подання рекомендацій про застосування таких санкцій.

Відомо, що ще в жовтні минулого року суд у складі колегії, де суддею-доповідачем став Чиркін С.М., міг би розпочатися розгляд справи, але представник Шарія подав заяву про відвід цього судді з підстав виникнення сумнівів щодо його добросовісності, об'єктивності та неупередженості. Суд тоді визнав заяву необґрунтованою. Зрештою, провадження по справі відкрили лише за місяць і ухвалили рішення розглядати її за спрощеною процедурою.

Наразі, за ініціативи президента, до розгляду справи залучено представників РНБО та СБУ. На яку дату відкладено засідання і з яких причин – не відомо.

Нагадаємо, 16 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив «Партію Шарія».

6 вересня Верховний Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Партії Шарія й залишив без змін рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили.

До слова, генеральна прокуратура Литви розслідує справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія, його підозрюють у відмиванні нелегальних грошей. Як повідомлялося, Україна у червні просила Іспанію видати підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія. Солом'янський райсуд Києва 12 березня обрав Шарію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Шарія затримали в Іспанії 5 травня, але відпустили під розписку про невиїзд.