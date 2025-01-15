Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч

Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу, рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації, слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї, росіяни окупували Янтарне на Донеччині, Казахстан обмежив росіянам правила видачі банківських карток. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 січня, щоб ви були в курсі подій:

Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу

Кремль, ймовірно, спробує використати потенційні майбутні російські наступи в Дніпропетровській області в інформаційних цілях. Однак, ці наступи, якщо вони відбудуться, не матимуть значний оперативний вплив на ситуацію. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначено, що російські війська знаходяться на відстані семи кілометрів від адміністративного кордону Донецько-Дніпропетровської області в найближчій точці наступу біля Нововасилівки (на південний захід від Покровська) і до 7,5 кілометрів від кордону в районі Новодарівки (на південний захід від Великої Новосілки).

Просування Росії на захід від Покровська та в районі Великої Новосілки в напрямку Дніпропетровщини, може бути частиною зусиль Росії захопити решту Донецької області.

Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації

Відтепер рідні зниклих безвісти за особливих обставин мають змогу отримати відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Повідомляється, що відповідну постанову, що усунула юридичну колізію, прийняв Уряд за ініціативи МВС.

Відомо, що раніше для отримання відстрочки необхідно було отримати рішення суду щодо визнання особи зниклою безвісти. Однак, правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена.

Натомість, рідним потрібно буде отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

Для отримання Витягу необхідно подати до Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин):

запит на отримання витягу (запит подається в довільній формі з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, дати народження особи, стосовно якої робиться запит; ступеню рідства з особою; поштову чи електронну адресу, куди необхідно відправити витяг);

копію документа, що посвідчує особу;

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки з особою, стосовно якої робиться запит.

Запит про отримання Витягу з Єдиного реєстру осіб, безвісно зниклих за особистих обставин, можуть подати:

особи, які вважалися зниклими безвісти за особливих обставин, місце перебування яких встановлено;

родичі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а саме, близькими родичами та членами сім’ї особи.

Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї

15 січня слідчі Південної Кореї увійшли до президентської резиденції, щоб затримати президента Юн Сук Йоля, якому оголосили імпічмент. Про це повідомляють Yonhap, та 24.kg.

Повідомляється, що правоохоронці та слідчі з Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) і Національного слідчого управління (NOI) використовували драбини, аби прорвалися через другий кордон автобусів та затримати президента Юн Сук Йоля через введення ним воєнного стану.

Раніше, коли влада Південної Кореї готувалась зробити другу спробу арешту президента Юн Сук Йоля, той проігнорував виклик на допит та забарикадувався на своїй віллі.

Після тривалого протистояння в резиденції президента, цього разу слідчі змогли доставити Юна Сук Йоля в Бюро розслідувань корупції.

Чинний глава держави перед цим випустив коротке відео, в якому заявив, що, як і раніше, вважає арешт незаконним, але вирішив підкоритися слідчим і поліції, щоб уникнути кровопролиття.

Варто зазначити, що дружину президента Південної Кореї Кім Кеон Хі підозрюють у корупції, зокрема, в отриманні дорогих подарунків, що заборонено південнокорейським законодавством. Скандал довкола першої леді посилився після оприлюднення відео, на якому Кім Кеон Хі отримує розкішну сумку Dior вартістю понад 3 млн вон (близько 100 тис. грн).

Елітний аксесуар Кім Кеон Хі залишила собі, а її чоловік вирішив прикрити цей неблаговидний вчинок і потрапив у скандал. Замість звільнити прокурорів, які не почали розслідування даного інциденту, він вирішив оголосити у країні воєнний стан. Та ще й говорив щось про запобігання спробам північнокорейських елементів «позбавити громадян свободи та щастя».

Росіяни окупували Янтарне на Донеччині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог окупував Янтарне, що на Донеччині.

У ніч проти 15 січня аналітики проєкту DeepState повідомили, російські війська окупували Янтарне.

Також повідомляється, що окупанти просунулись біля п'яти населених пунктів.

«Ворог окупував Янтарне, а також просунувся в Ясеновому, Успенівці, Часовому Яру, біля Новоєлизаветівки та Янтарного. Уточнено лінію зіткнення у Часовому Яру», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Янтарне – українське село Курахівської міської громади Покровського району.

Казахстан обмежив росіянам правила видачі банківських карток

У Казахстані росіянам та іншим нерезидентам ускладнили умови оформлення казахстанських банківських карток. Про це повідомляє Orda.kz.

Повідомляється, що Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану затвердило нові правила для банків другого рівня та філій іноземних банків. Згідно з новими правилами, термін дії платіжних карток для росіян та інших нерезидентів обмежений 12 місяцями.

Обмеження не поширюється на: