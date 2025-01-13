Вигул собак у Голосіївському районі скінчився стріляниною: деталі події

Під час конфлікту один з учасників вистрілив іншому в обличчя з травматичної зброї, фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі

Сутичка спочатку виникла між домашніми улюбленцями, а потім між їх господарями

Днями в одному із дворів Голосіївського району міста Києва стався конфлікт між двома чоловіками, внаслідок якого один з учасників отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований до лікарні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як встановили столичні правоохоронці, під час вигулу собак між місцевими мешканцями виник конфлікт, який призвів до стрілянини. В ході сварки, що виникла на ґрунті сутички між собаками, один з чоловіків дістав зі своєї сумки зброю травматичної дії та здійснив постріл в обличчя свого опонента, після чого втік з місця події.

Внаслідок пострілу 30-річний потерпілий отримав тілесне ушкодження у вигляді наскрізної вогнепальної рани нижньої губи.

Речовий доказ, вилучений правоохоронцями на місці події фото: Національна поліція

Під час проведення першочергових розшукових заходів оперативники Голосіївського управління поліції встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Правоохоронці затримали чоловіка за місцем його мешкання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а під час проведення невідкладного обшуку житла зловмисника вилучили зареєстрований пістолет травматичної дії, газовий пістолет та патрони до нього.

Газовий пістолет та патрони до нього, вилучені правоохоронцями у 53-річного киянина, за фактом стрілянини у Києві

Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Відповідно до санкції інкримінованої статті, за вчинене підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада 2024 року сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення.

Згодом за клопотанням слідчих та прокурорів Печерської окружної прокуратури суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у смертельній стрілянині у київському готелі. Так, підозрюваний у хуліганстві перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, підозрюваний у хуліганстві з використанням зброї та умисному вбивстві – під вартою. Строк дії запобіжного заходу – до 21 січня 2025 року.

Трьом учасникам конфлікту у готелі на Печерську у Києві оголошено підозру. Внаслідок конфлікту загинув чоловік, ще двох було поранено.