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Голова Державної митної служби підозрюється в недекларуванні будинку за $100 тисяч

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Голова Державної митної служби підозрюється в недекларуванні будинку за $100 тисяч
За даними слідства, у 2021-2023 Звягінцев не відобразив в е-декларації відомості про житловий будинок під Києвом
фото з відкритих джерел

Слідство встановило, що нерухомість вартістю понад $100 тис. посадовець оформив на батька дружини

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили в. о. голови Державної митної служби України Сергію Звягінцеву про підозру в недекларуванні будинку під Києвом. Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, у 2021-2023 підозрюваний не відобразив в е-декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 м кв. та земельну ділянку, де він розташований.

Слідство встановило, що нерухомість вартістю понад $100 тис. посадовець оформив на батька дружини, в той час, як насправді фактичним власником є він і його сім’я. 

Центр протидії корупції вказує, що посадовцю загрожує до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн у декларації за 2022 рік, яку подала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.

Раніше повідомлялося, що начальник Головного управління Державної казначейської служби в Полтавській області Ігор Верига спільно з дружиною задекларував $62 млн готівки, отриманих у спадщину від батьків у вигляді іноземної валюти та дорогоцінних злитків.

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Теги: розслідування підозра САП НАБУ декларація Державна митна служба

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Голова Державної митної служби підозрюється в недекларуванні будинку за $100 тисяч
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