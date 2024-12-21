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Україна може збудувати другу «Мрію»: командир легендарного літака розкрив подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна може збудувати другу «Мрію»: командир легендарного літака розкрив подробиці
Україна почала будувати другу «Мрію» ще 1990 року
фото з відкритих джерел

Україна вже має фюзеляж і крило для літака

Командир транспортних літаків Ан-225 «Мрія» і Ан-124 «Руслан» Дмитро Антонов в ефірі «Київ24» повідомив, що другий екземпляр найбільшого у світі літака «Мрія» вже готовий на 70%. За його словами, основні елементи – фюзеляж і крило – збереглися в хорошому стані, що дає змогу завершити будівництво.

Антонов розповів, що фюзеляж і крило були створені ще 1990 року в рамках планів з випуску другого Ан-225. Однак із розпадом Радянського Союзу проєкт було заморожено.

«Якби не розвал Союзу, ми мали б два літаки через кілька років. Такий був план, але він не здійснився. Ми всі ці 30 років зберігали другий літак, він у хорошому стані. І можливо його побудувати. Нам треба його завершити – зробити 30% роботи: оснастити новий літак обладнанням», – зазначив Антонов.

Як відомо, саме 21 грудня 1988 року, 36 років тому, з аеродрому КБ Антонова у Святошині вперше піднявся у київське небо літак Ан-225 «Мрія».

Раніше Служба безпеки України завершила розслідування у справі про знищення транспортного літака Ан-225 «Мрія». Обвинувальний акт проти фігурантів скерували до суду. Їм загрожує увʼязнення.

Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

До слова, до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора ДП «Антонов», через службову недбалість якого було знищено літак «Мрія».

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Теги: Гостомель розслідування аеропорт літак будівництво Антонов

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