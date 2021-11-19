Замах на Лещенка: американець каже, що не міг домовлятися з кілером через мову

Американець Гросанс наголосив, що не розуміє української мови та не знає, про що його помічниця могла домовлятися з кілером

Американець Курт Джейкоб Гросанс, якого підозрюють у замаху на міністра аграрної політики і продовольства України Романа Лещенка, заявив, що не домовлявся з кілером, адже не розуміє української мови. Про це повідомляють «Ґрати».

Під час судового засідання, на якому обирали міру запобіжного заходу фігурантам справи, американець Гросанс наголосив, що не розуміє української мови та не знає, про що його помічниця могла домовлятися з кілером.

Водночас друга фігурантка справи, помічниця Гросанса Олена Богач, не визнала провину та сказала, що допомагала американцю вести бізнес, а про його конфлікт з чинним міністром вона нічого не знає.

Як відомо, суд арештував на два місяці підозрювану Олену Богач у підготовці замаху на міністра.

Також сьогодні суд Києва обрав громадянину США Курту Джейкобу Гросансу запобіжний захід у справі замаху на міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка. Його заарештували на два місяці.