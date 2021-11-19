Замах на Лещенка: американець каже, що не міг домовлятися з кілером через мову
Американець Курс Гросанс під час судового засідання 19 листопада
Американець Гросанс наголосив, що не розуміє української мови та не знає, про що його помічниця могла домовлятися з кілером
Американець Курт Джейкоб Гросанс, якого підозрюють у замаху на міністра аграрної політики і продовольства України Романа Лещенка, заявив, що не домовлявся з кілером, адже не розуміє української мови. Про це повідомляють «Ґрати».
Під час судового засідання, на якому обирали міру запобіжного заходу фігурантам справи, американець Гросанс наголосив, що не розуміє української мови та не знає, про що його помічниця могла домовлятися з кілером.
Водночас друга фігурантка справи, помічниця Гросанса Олена Богач, не визнала провину та сказала, що допомагала американцю вести бізнес, а про його конфлікт з чинним міністром вона нічого не знає.
Як відомо, суд арештував на два місяці підозрювану Олену Богач у підготовці замаху на міністра.
Також сьогодні суд Києва обрав громадянину США Курту Джейкобу Гросансу запобіжний захід у справі замаху на міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка. Його заарештували на два місяці.
Раніше США відповіли на причетність американця до замаху на міністра України.
До слова, міністр Лещенко розповів про замах на себе через конфлікт 2018 року.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що одного з міністрів хотіли вбити. У МВС не вказували, про кого саме йдеться і коли відбулося затримання підозрюваних у замаху на урядовця.
Згодом на брифінгу глава МВС розповів, що міністра Лещенка замовив американець, завдаток «кілеру» становив $20 тисяч.
Спочатку американець і українка замовили вбивство колектора, яке зімітували правоохоронці. Після того обидва замовники звернулися до того ж кілера, щоб він вбив людину, в якої цей колектор мав «вибивати» гроші у 2018 році.
«Цим громадянином був Роман Лещенко», – пояснив Монастирський.
До слова, 18 листопада Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Полякова.