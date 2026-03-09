Міндіч пішов судом проти нардепа Железняка (документ)

Бізнесмен з Ізраїлю захищає свою честь, гідність та ділову репутацію

Підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч потягнув до суду народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Железняка. Як стало відомо «Главкому», 5 березня відповідний позов зареєстрував Печерський райсуд Києва. Предметом позову є захист честі, гідності та ділової репутації пана Міндіча.

У коментарі «Главкому» адвокат позивача Владислав Теплюк повідомив, що його клієнт також просить Феміду зобов’язати політика спростувати недостовірну інформацію, яку він поширив на своїх ресурсах, зокрема, Youtube-каналі та телеграм-каналі.

«Я не можу сказати, чи це стосується певного кримінального провадження («Главком» цікавився, чи суть претензій зводиться до висловлювань нардепа у рамках резонансного розслідування, яке антикорупційні органи називають під кодовою назвою «Мідас». У ньому Тимур Міндіч має підозру – «Главком»). Ідеться безпосередньо про висловлювання пана Железняка, які він систематично адресував моєму клієнту на своєму Youtube-каналі та телеграм-каналі. При цьому обранець не мав ані прав, ані повноважень розповсюджувати подібну інформацію», – пояснив захисник.

дані: Судова влада України

Адвокат додав, що Тимур Міндіч виставив символічну суму моральної компенсації – 200 грн.

Станом на ранок 9 березня, поки невідомо склад суду, який розглядатиме цю справу.

Нагадаємо, що днями бізнесмен Тимур Міндіч заявив, що готовий приїхати в Україну та навіть «сісти до вʼязниці», якщо суд призначить йому «чесну заставу».

У листопаді 2025 року НАБУ та САП заочно оголосили Тимуру Міндічу підозру у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі». Його також внесли до санкційного списку РНБО. З указу стало відомо, що бізнесмен є громадянином Ізраїлю і після виїзду з України перебуває саме там.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом».