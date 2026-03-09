Колишній фіналіст телепроєкту «Шанс», який втік до Росії, отримав вирок

З грудня 2022 року Андрій Клименко перебуває у розшуку

Хмельницький міськрайонний суд заочно призначив дев’ять років позбавлення волі колишньому директору Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва і ексфіналісту четвертого сезону телепроєкту «Шанс» Андрію Клименку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст вироку.

У суді доведено, що обвинувачений вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем. Зокрема, з комунальної власності (було закріплено за установою, якою керував Клименко) вибуло майно загальною вартістю 790,3 тис. грн. З найціннішого – телевізійне та аудіовізуальне обладнання (світлодіодний LED-екран) за 377,7 тис. грн і комплект концертно-студійного обладнання вартістю 44,7 тис. грн.

Крім того, комісія з числа співробітників облради та науково-методичного центру недорахувалася 200 штук керамічного посуду, 150 фотокниг до 100-річчя проголошення Акту Злуки та «Хмельниччина культурна» вартістю 125,4 тис. грн; книг «Цариця Громовиця», «Методичні посібники для закладів культури. Збірки сценаріїв» та інших речей, за які відповідав обвинувачений.

Заяву про злочин до правоохоронних органів 10 лютого 2021 року подала голова облради Віолета Лабазюк. А вже 15 лютого того ж року Андрій Клименко виїхав у бік Росії через пункт пропуску «Бачівськ» (Сумська область).

З грудня 2022 року експосадовець перебуває у базі розшуку МВС.

дані: МВС

У суді захисниця обвинуваченого наполягала на відсутності у діях її клієнта складу злочину; посилалася на постанову слідчого від 10 лютого 2022 року, який закрив цю справу.

Однак Феміда не погодилася з аргументами і наголосила: у липні 2022 року заступник керівника Хмельницької обласної прокуратури скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

«Зі свідчень допитаних у судовому засіданні свідків встановлено, що Клименку було відомо про розпочату представниками Хмельницької обласної ради перевірку, виявлену відсутність майна, проте останній фактично уникав безпосередньої зустрічі з уповноваженими особами. В подальшому, як встановлено в ході досудового розслідування, обвинувачений 15.02.2021 року перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Бачівськ», при цьому відомості про повернення на територію України відсутні. При цьому, дослідженими в судовому засіданні доказами підтверджується те, що Андрій Клименко, умисно в період часу з 01.12.2017 по 15.02.2021 вчинив дії, що призвели до розтрати майна на користь третіх невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Таким чином, з огляду на досліджені в судовому засіданні докази та встановлені обставини, твердження захисника про відсутність в діянні обвинуваченого складу злочину є безпідставними», – зазначено у вироку.

Під час розгляду справи суд з’ясував, що Клименко неодноразово звертався у хмельницькі ломбарди стосовно закладення майна, яке належить Хмельницькому обласному науково-методичному центру культури та мистецтва. Зокрема, слідство вилучило у ломбарді «Заставно-Кредитний Дім» 268 договорів про заставу майна, які були укладені з обвинуваченим.

У підсумку суд визнав Андрія Клименка осудним та відповідальним за скоєне. Окрім реального терміну (буде рахуватися з моменту затримання обвинуваченого), Феміда розпорядилася стягнути з Клименка 790,3 тис. грн матеріальної шкоди на користь Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Ще обвинувачений повинен заплатити 6,79 тис. грн процесуальних витрат на користь держави.

Варто додати: після втечі з України до Росії Андрій Клименко засвітився в шоу Андрія Малахова «Прямий ефір» на телеканалі «Росія 1». Це відбулося наприкінці листопада 2021 року. Темою передачі стало розлучення російського шоумена Гогена Солнцева із дружиною Катериною Терешкович, яка старша його на 25 років. Після розлучення з якою Гоген вирішив одружитися на доньці Катерини.

Після втечі з України Андрій Клименко з'явився на російських каналах скріншот із відео

Під час цього шоу Терешкович показала свого нового обранця – музиканта Андрія Клименка. Саме того, який очолював Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. Щоправда, про те, звідки родом новий обранець 66-річної Терешкович – жодного слова.