Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Колишній фіналіст телепроєкту «Шанс», який втік до Росії, отримав вирок

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Колишній фіналіст телепроєкту «Шанс», який втік до Росії, отримав вирок
Обвинувачений Андрій Клименко втік до РФ
скріншот із відео

З грудня 2022 року Андрій Клименко перебуває у розшуку

Хмельницький міськрайонний суд заочно призначив дев’ять років позбавлення волі колишньому директору Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва і ексфіналісту четвертого сезону телепроєкту «Шанс» Андрію Клименку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст вироку.

У суді доведено, що обвинувачений вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем. Зокрема, з комунальної власності (було закріплено за установою, якою керував Клименко) вибуло майно загальною вартістю 790,3 тис. грн. З найціннішого – телевізійне та аудіовізуальне обладнання (світлодіодний LED-екран) за 377,7 тис. грн і комплект концертно-студійного обладнання вартістю 44,7 тис. грн.

Крім того, комісія з числа співробітників облради та науково-методичного центру недорахувалася 200 штук керамічного посуду, 150 фотокниг до 100-річчя проголошення Акту Злуки та «Хмельниччина культурна» вартістю 125,4 тис. грн; книг «Цариця Громовиця», «Методичні посібники для закладів культури. Збірки сценаріїв» та інших речей, за які відповідав обвинувачений.

Заяву про злочин до правоохоронних органів 10 лютого 2021 року подала голова облради Віолета Лабазюк. А вже 15 лютого того ж року Андрій Клименко виїхав у бік Росії через пункт пропуску «Бачівськ» (Сумська область).

З грудня 2022 року експосадовець перебуває у базі розшуку МВС.

Колишній фіналіст телепроєкту «Шанс», який втік до Росії, отримав вирок фото 1
дані: МВС

У суді захисниця обвинуваченого наполягала на відсутності у діях її клієнта складу злочину; посилалася на постанову слідчого від 10 лютого 2022 року, який закрив цю справу.

Однак Феміда не погодилася з аргументами і наголосила: у липні 2022 року заступник керівника Хмельницької обласної прокуратури скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

«Зі свідчень допитаних у судовому засіданні свідків встановлено, що Клименку було відомо про розпочату представниками Хмельницької обласної ради перевірку, виявлену відсутність майна, проте останній фактично уникав безпосередньої зустрічі з уповноваженими особами. В подальшому, як встановлено в ході досудового розслідування, обвинувачений 15.02.2021 року перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Бачівськ», при цьому відомості про повернення на територію України відсутні. При цьому, дослідженими в судовому засіданні доказами підтверджується те, що Андрій Клименко, умисно в період часу з 01.12.2017 по 15.02.2021 вчинив дії, що призвели до розтрати майна на користь третіх невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Таким чином, з огляду на досліджені в судовому засіданні докази та встановлені обставини, твердження захисника про відсутність в діянні обвинуваченого складу злочину є безпідставними», – зазначено у вироку.

Під час розгляду справи суд з’ясував, що Клименко неодноразово звертався у хмельницькі ломбарди стосовно закладення майна, яке належить Хмельницькому обласному науково-методичному центру культури та мистецтва. Зокрема, слідство вилучило у ломбарді «Заставно-Кредитний Дім» 268 договорів про заставу майна, які були укладені з обвинуваченим.

У підсумку суд визнав Андрія Клименка осудним та відповідальним за скоєне. Окрім реального терміну (буде рахуватися з моменту затримання обвинуваченого), Феміда розпорядилася стягнути з Клименка 790,3 тис. грн матеріальної шкоди на користь Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Ще обвинувачений повинен заплатити 6,79 тис. грн процесуальних витрат на користь держави.

Варто додати: після втечі з України до Росії Андрій Клименко засвітився в шоу Андрія Малахова «Прямий ефір» на телеканалі «Росія 1». Це відбулося наприкінці листопада 2021 року. Темою передачі стало розлучення російського шоумена Гогена Солнцева із дружиною Катериною Терешкович, яка старша його на 25 років. Після розлучення з якою Гоген вирішив одружитися на доньці Катерини.

Після втечі з України Андрій Клименко з'явився на російських каналах
Після втечі з України Андрій Клименко з'явився на російських каналах
скріншот із відео

Під час цього шоу Терешкович показала свого нового обранця – музиканта Андрія Клименка. Саме того, який очолював Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. Щоправда, про те, звідки родом новий обранець 66-річної Терешкович – жодного слова.

Читайте також:

Теги: війна гроші Хмельницький майно вирок Андрій Клименко шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна накриває світ: яку роль відіграють українці?
Увага! Росія проводить інфооперації для розколу України й капітуляції
21 лютого, 21:01
Рік тому Ігор Зотько був викритий ДБР
АРМА дозволила колаборанту списати з банківського рахунку 122 млн грн (документи)
20 лютого, 14:37
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 506 тисяч гривень
У Києві правоохоронці затримали депутата: що відомо
15 лютого, 16:50
Буданов виступив на Justice Conference в Києві
Цього тижня відбудеться обмін полоненими? Буданов зробив заяву
23 лютого, 15:32
Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються
Сили оборони уразили техніку й райони зосередження окупантів
25 лютого, 18:53
Російський удар по дамбі перетворив дорогу Дружківка – Костянтинівка на болото
Росія підірвала дамбу біля Осикового авіабомбою
25 лютого, 21:18
Держдума внесла до КПК заборону на екстрадицію іноземців-контрактників
Держдума заборонила екстрадицію іноземців, які воювали за РФ
26 лютого, 20:34
Президент розповів про можливі наслідки продовження бойових дій в Ірані
Як війна в Ірані вплине на постачання зброї в Україну? Відповідь Зеленського
2 березня, 13:46
Сіярто укотре заявив про свої підозри щодо міфічної «української військової мафії».
Угорщина зробила дивну заяву про викрадені гроші «Ощадбанку»
Вчора, 20:41

Кримінал

Колишній фіналіст телепроєкту «Шанс», який втік до Росії, отримав вирок
Колишній фіналіст телепроєкту «Шанс», який втік до Росії, отримав вирок
На Київщині правоохоронці викрили ділків, які торгували пальним без ліцензій
На Київщині правоохоронці викрили ділків, які торгували пальним без ліцензій
У Києві університет «працевлаштовував» ухилянтів на фіктивні посади: правоохоронці викрили схему
У Києві університет «працевлаштовував» ухилянтів на фіктивні посади: правоохоронці викрили схему
Апеляція ВАКС залишила під вартою командувача логістики Повітряних сил
Апеляція ВАКС залишила під вартою командувача логістики Повітряних сил
Міндіч пішов судом проти нардепа Железняка (документ)
Міндіч пішов судом проти нардепа Железняка (документ)
СБУ накрила підпільну друкарню фальшивих посвідчень для ухилянтів (фото)
СБУ накрила підпільну друкарню фальшивих посвідчень для ухилянтів (фото)

Новини

«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua