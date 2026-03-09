Апеляція ВАКС залишила під вартою командувача логістики Повітряних сил

Андрій Українець підозрюється у корупції під час будівництва укриттів для літаків

Суд визначив внесення 7 млн грн застави

У понеділок, 9 березня, Апеляційна палата ВАКС залишила в силі ухвалу про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

Як альтернативу суд визначив внесення 7 млн грн застави. Наразі застава не внесена, особа перебуває під вартою.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора та сторони захисту. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, Офіс генерального прокурора спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на стратегічно важливий об’єкт – будівництво захисних конструкцій для бойової авіації. Учасниками оборудки виявилися високопосадовці, які намагалися підкупити перевіряльників, щоб приховати неякісне будівництво на суму 1,4 млрд грн.

Зауважимо, що командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю обрано запобіжний захід – тримання під вартою до 25 квітня із можливістю застави у 7 млн грн.

Також 27 лютого начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою із заставою на суму 6 980 000.