Громадські роботи за приховування 4,4 млн грн. На Кіровоградщині суд виніс вирок депутату

Депутат у декларації приховав інформацію про низку земельних ділянок та нерухомості

Суд визнав винним депутата Надлацької сільської ради Голованівського району Кіровоградської області, який приховав у декларації інформацію про землю та нерухомість на майже 4,4 млн грн. Феміда призначила йому покарання у вигляді 150 годин громадських робіт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що підставою для ухвалення рішення стали матеріали досудового розслідування, розпочатого за результатами контролю щодо повноти заповнення декларації проведеного нацагентством. Під час проведення перевірки уповноважені особи НАЗК з'ясували, що депутат вніс у декларацію за 2024 рік недостовірні відомості, приховавши інформацію про низку земельних ділянок та нерухомості, які відрізняються від достовірних на майже 4,4 млн грн.

«Суд призначив народному обранцю покарання у вигляді 150 годин громадських робіт, а також позбавив права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з виконанням функцій місцевого самоврядування впродовж одного року», – йдеться в заяві.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки недостовірного декларування на 21,36 млн грн у колишнього заступника голови територіального управління Бюро економічної безпеки Київської області Віктора Зазулінського. Колишній високопосадовець БЕБ повідомив, що знайшов у сейфі покійного батька майже 30 млн грн.