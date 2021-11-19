Суд арештував на два місяці ще одну підозрювану у підготовці замаху на міністра
Підозрюваною у справі про замах на вбивство міністра Лещенка є українка Олена Богач
Громадянка України щонайменше два місяці перебуватиме у СІЗО
Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід ще одній підозрюваній у справі про замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка Олені Богач у вигляді двох місяців позбавлення волі. Відповідне рішення ухвалили під час засідання суду 19 листопада, пише «Унн».
Зазначається, що на засіданні суддя Печерського райсуду Києва оголосив рішення щодо обрання запобіжного заходу у вигляді позбавлення волі на два місяці без права внесення застави підозрюваній у справі на міністра аграрної політики Романа Лещенка Олені Богач.
Також сьогодні суд Києва обрав громадянину США Курту Джейкобу Гросансу запобіжний захід у справі замаху на міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка. Його заарештували на два місяці.
Раніше США відповіли на причетність американця до замаху на міністра України.
До слова, міністр Лещенко розповів про замах на себе через конфлікт 2018 року.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що одного з міністрів хотіли вбити. У МВС не вказували, про кого саме йдеться і коли відбулося затримання підозрюваних у замаху на урядовця.
Згодом на брифінгу глава МВС розповів, що міністра Лещенка замовив американець, завдаток «кілеру» становив $20 тисяч.
Спочатку американець і українка замовили вбивство колектора, яке зімітували правоохоронці. Після того обидва замовники звернулися до того ж кілера, щоб він вбив людину, в якої цей колектор мав «вибивати» гроші у 2018 році.
«Цим громадянином був Роман Лещенко», – пояснив Монастирський.
До слова, 18 листопада Рада утворила слідчу комісію щодо розслідування смерті нардепа Полякова.