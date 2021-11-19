Суд арештував на два місяці ще одну підозрювану у підготовці замаху на міністра

Підозрюваною у справі про замах на вбивство міністра Лещенка є українка Олена Богач

Громадянка України щонайменше два місяці перебуватиме у СІЗО

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід ще одній підозрюваній у справі про замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка Олені Богач у вигляді двох місяців позбавлення волі. Відповідне рішення ухвалили під час засідання суду 19 листопада, пише «Унн».

Зазначається, що на засіданні суддя Печерського райсуду Києва оголосив рішення щодо обрання запобіжного заходу у вигляді позбавлення волі на два місяці без права внесення застави підозрюваній у справі на міністра аграрної політики Романа Лещенка Олені Богач.

Також сьогодні суд Києва обрав громадянину США Курту Джейкобу Гросансу запобіжний захід у справі замаху на міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка. Його заарештували на два місяці.