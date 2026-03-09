У Києві університет «працевлаштовував» ухилянтів на фіктивні посади: правоохоронці викрили схему

Правоохоронці викрили схему з фіктивними науковими працівниками

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили масштабну корупційну схему в одному з провідних державних університетів столиці. Організатори «працевлаштовували» чоловіків призовного віку на наукові посади, що дозволяло їм незаконно отримувати відстрочку від мобілізації та привласнювати бюджетні кошти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Виявляється, що спритники оформлювали ухилянтів на посади лаборантів, асистентів або молодших наукових співробітників. Насправді ці «працівники» на робочому місці не з'являлися та не проводили жодних досліджень.

«Формально вони входили до творчого колективу, який нібито працював над проєктом зі створення безпілотних літальних апаратів. Насправді жодних досліджень ці люди не проводили. Серед «науковців» були агроном, стоматолог, працівник СТО та інші особи, які не мали жодного відношення до наукової діяльності», йдеться в повідомленні.

У Державному бюро розслідувань також зазначають, що лише за пів року учасники схеми допомогли уникнути мобілізації щонайменше 14 особам. Вартість таких «послуг» становила від $1,5 тис. до $4 тис. з людини.

Також повідомляється, що чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у службовому підробленні та заволодінні коштами університету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Главком» писав, працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією викрили схему незаконної мобілізації військовозобов’язаних до тилової частини без фактичного проходження служби. За даними слідства, до схеми був причетний член добровольчого формування територіальної громади, який виступав посередником між військовозобов’язаними та організаторами оборудки. Слідчі встановили, що фігурант підшукував чоловіків, які перебували в розшуку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і пропонував за $13 тис. організувати їх мобілізацію до тилової частини без реального проходження служби.