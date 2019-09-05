Замах на вбивство ректора тернопільського вузу: в поліції розповіли про саморобну вибухівку



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Вибух стався зранку 4 вересня у селі Петриків Фото: видання 20 хвилин

Вибуховий пристрій був у подарунковому пакеті, всередині його знаходились шматки дроту і металеві елементи

Саморобний вибуховий пристрій, який невідомі підкинули на подвір’я ректора Тернопільського національного економічного університету, містив дріт та металеві елементи, щоб завдати найбільшої шкоди.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію ГУНП у Тернопільській області.

«Пристрій здетонував тоді, коли ректор його підняв. Він був у формі подарункового пакету, щоб привернути увагу. Всередині знаходились шматки дроту і металеві елементи. Тобто, розраховували на те, щоб під час вибуху завдало найбільшої шкоди», - розповіли у поліції.

При цьому версію про дистанційну детонацію у поліції не розглядають.

«Судячи з того, з чого вибуховий пристрій був зроблений, він детонував під час підйому», - зауважили правоохоронці.

Наразі відомо, що потерпілі прооперовані, їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, 4 вересня ЗМІ повідомили, що ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого та його дружину госпіталізували із важкими травмами через вибух невідомого предмета у дворі їхнього будинку у селі Петриків.

Ректор отримав травматичну ампутацію руки. Також у потерпілого вибухова травма, осколкові поранення тіла.

Дружину ректора доправили до реанімації з вибуховою політравмою та численними осколковими пораненнями тіла.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство Крисоватого. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ.