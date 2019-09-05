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    Кримінал

    Замах на вбивство ректора тернопільського вузу: в поліції розповіли про саморобну вибухівку

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    <span>Вибух стався зранку 4 вересня у селі Петриків</span> - Замах на вбивство ректора тернопільського вузу: в поліції розповіли про саморобну вибухівку
    Вибух стався зранку 4 вересня у селі Петриків
    Фото: видання 20 хвилин

    Вибуховий пристрій був у подарунковому пакеті, всередині його знаходились шматки дроту і металеві елементи

    Саморобний вибуховий пристрій, який невідомі підкинули на подвір’я ректора Тернопільського національного економічного університету, містив дріт та металеві елементи, щоб завдати найбільшої шкоди.

    Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію ГУНП у Тернопільській області.

    «Пристрій здетонував тоді, коли ректор його підняв. Він був у формі подарункового пакету, щоб привернути увагу. Всередині знаходились шматки дроту і металеві елементи. Тобто, розраховували на те, щоб під час вибуху завдало найбільшої шкоди», - розповіли у поліції.

    При цьому версію про дистанційну детонацію у поліції не розглядають.

    «Судячи з того, з чого вибуховий пристрій був зроблений, він детонував під час підйому», - зауважили правоохоронці.

    Наразі відомо, що потерпілі прооперовані, їхньому життю нічого не загрожує.

    Нагадаємо, 4 вересня ЗМІ повідомили, що ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого та його дружину госпіталізували із важкими травмами через вибух невідомого предмета у дворі їхнього будинку у селі Петриків.

    Ректор отримав травматичну ампутацію руки.  Також у потерпілого вибухова травма, осколкові поранення тіла.

    Дружину ректора доправили до реанімації з вибуховою політравмою та численними осколковими пораненнями тіла.

    Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство Крисоватого. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ.

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