Головна Країна Політика
search button user button menu button

Скільки виграшів у казино декларують українські посадовці: розслідування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Скільки виграшів у казино декларують українські посадовці: розслідування
Посадовці відповіли, чому грають в онлайн-казино чи роблять ставки на спорт
фото з відкритих джерел

Найбільший виграш – майже 44 мільйони гривень – вказала у своїй декларації поліцейська патрульної поліції з Івано-Франківщини

У 2023 році майже 6 500 держслужбовців задекларували понад 156 млн грн виграшів в онлайн-казино, лотереях та беттингових компаніях (парі на спортивну подію). Про це йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо».

За даними журналістів, найчастіше чиновники декларували виграші від ТОВ «Спейсикс» («Космолот»), ТОВ «Слотс Ю.Ей.», ТОВ «ВБет Україна» та ТОВ «Геймдев». А також – від гральної компанії «Паріматч», яка у березні 2023 року потрапила під санкції РНБО.

Найбільший виграш – майже 44 мільйони гривень – вказує у своїй декларації Ольга Худик, поліцейська патрульної поліції Косівського районного відділу поліції Івано-Франківської області. І зазначає, що це виграш її чоловіка – Олега Худика, який працює оперуповноваженим у тому ж райвідділі поліції. Щоправда, в декларації щасливчика вказано виграш лише 20 тисяч гривень, а не 43 мільйони. 

«Зараз я буду дзвонити до тих хлопців, хто допомагав заповнювати декларацію», – каже поліцейський під час телефонної розмови з журналістами «Слідства.Інфо». За декілька хвилин чоловік перетелефонував і додав, що протягом року взагалі не грав і що задекларовані ним і його дружиною призи – це помилка. 

Подібні «помилки» можуть бути наслідком схеми з ухилення податків: «Деякі казино розкидали гроші на випадкових людей. Це виявлялося уже тоді, коли люди починали готувати декларацію і бачили якісь надходження, які офіційно ніколи на картку не заходили», – пояснює нардеп Ярослав Железняк. 

Окрім самих посадовців в онлайн-казино грають і їхні діти, а посадовці відображають їхні виграші у своїх деклараціях. Ірина Тимошенко, керівниця служби з питань безпеки критичної інфраструктури апарату РНБО, задекларувала трохи більше 2 тисяч гривень виграшу своєї доньки – Тимошенко Катерини, яка, до речі, теж займає державну посаду у Держспецзв’язку. У коментарі журналістам жінка пояснює, що до онлайн-казино ставиться негативно і сама у такому «ніколи не брала участь». 

Роман Світличний – суддя Зарічненського районного суду Рівненської області. За 2023 рік він задекларував аж три виграші свого сина Олега на загальну суму понад 70 тисяч гривень. Посадовець пояснює, що син через виграші втратив великий кредит довіри: «Він так вигравав, що ми з його мамою мусили зарплату віддати. Шістдесят тисяч віддали. Він грав у казино, програвав, потім брав кредити, і так по колу». Суддя додає, що зараз його син виправився і працює державним виконавцем. 

Також журналісти запитали, чому посадовці грають в онлайн-казино чи роблять ставки на спорт. Суддя Сколівського районного суду Львівської області Вікторія Курницька пояснює свій азарт негативними подіями в житті. «З березня я вже не граю. А так у мене був депресивний стан, тому і грала. У мене мінуса не було, тому я на цій радісній ноті і вирішила зупинитися. Я ж психічно здорова», – розповідає голова суду. 

Ще один представник системи правосуддя, який декларує призи, прокурор Сокальського відділу Червоноградської окружної прокуратури Богдан Буцький. За 2023 рік він вказує виграш у 891 тисячу гривень. Під час розмови з журналістами «Слідства.Інфо» Буцький пояснює, що це не разовий виграш, а різні виграші протягом року. «У позаробочий міг бути відкритий застосунок, у день десь годину-півтори витрачав на це. Якщо повернути час назад, то можу сказати, що це забирає нерви. Я тоді був у відрядженні у Донецькій області, ввечері, коли приходив додому, треба було себе чимось зайняти, то я й приділяв цьому так багато часу», – пояснює прокурор. 

Водночас з’ясувалося, що поштовхом до ставок на спорт та запускання слотів не завжди є азарт. Інколи причина банальна – пошук додаткових джерел заробітку. Саме таку версію озвучив Віталій Никоненко, начальник відділу управління персоналом апарату Ізюмської райдержадміністрації. Лише за 2023 рік чоловік декларує два призи – 335 тисяч гривень від оператора державних лотерей «МСЛ» і майже 118 тисяч гривень від іншої букмекерської компанії. «Чому державний службовець змушений шукати додатковий дохід, який дозволений законодавством? Заробітної плати на сім’ю не вистачає, а державна служба – це покликання», – розмірковує під час розмови з журналістами держпосадовець. 

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України заборонив будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Обмеження діятимуть до набуття чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю. 

Як повідомлялося, 4 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

До слова, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента.

Читайте також:

Теги: онлайн-казино декларація чиновник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ скаржиться на атаку безпілотників у двох областях
РФ скаржиться на атаку безпілотників у двох областях
Вчора, 04:30
ТЦК часто піддаються нападкам з боку цивільних
Конфлікти між цивільними і ТЦК: публічні історії часто вирвані з контексту – Лубінець
26 червня, 23:03
У столичному готелі знайдено мертвим аташе посольства США – ЗМІ
У столичному готелі знайдено мертвим аташе посольства США – ЗМІ
26 червня, 18:12
Зеленський провів на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей
«Здивований». Зеленський на Донбасі розповів, чого розлютився на деяких урядовців
26 червня, 10:41
Чоловік помер за кілька секунд після того, як зірвав джекпот
У Сінгапурі чоловік виграв $4 млн у казино і помер від хвилювання (відео)
26 червня, 07:19
Подоляк наголосив на відсутності реакції ООН та інших міжнародних організацій, які відповідальні за контроль за виконанням санкцій
«Нахабне обнулення санкцій»: Подоляк відреагував на новий договір Путіна та Кім Чен Ина
19 червня, 20:24
Наприкінці Саміту миру буде схвалена декларація
Фінальне комюніке Глобального Саміту миру: Кулеба розкрив подробиці
16 червня, 12:41
При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані у житловому приміщенні
Як оформити субсидію, щоб не отримати відмову: інструкція
3 червня, 22:00
Внаслідок негоди у неділю, 2 червня, понад 8,3 тис. родин в Київській області залишилися без електроенергії
Аварійні знеструмлення через негоду: начальник Київської адміністрації повідомив деталі
3 червня, 04:41

Політика

Скільки виграшів у казино декларують українські посадовці: розслідування
Скільки виграшів у казино декларують українські посадовці: розслідування
Тищенко під домашнім арештом. Гучна справа отримала продовження
Тищенко під домашнім арештом. Гучна справа отримала продовження
До Києва прибула делегація від Конгресу США: мета візиту
До Києва прибула делегація від Конгресу США: мета візиту
Світовий банк призначив нового керівника програм для України й Молдови
Світовий банк призначив нового керівника програм для України й Молдови
Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС
Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС
Ексзаступник генпрокурора Вербицький пояснив, чому пішов із посади
Ексзаступник генпрокурора Вербицький пояснив, чому пішов із посади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
8425
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
5559
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
5421
Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що змінилося з 1 липня
5373
Онлайн карта бойових дій в Україні на 01.07.2024: ситуація на фронті
3974
Китай випробував винищувач-невидимку із відокремлюваними дронами

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Вчора, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Вчора, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua