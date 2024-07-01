Скільки виграшів у казино декларують українські посадовці: розслідування

Найбільший виграш – майже 44 мільйони гривень – вказала у своїй декларації поліцейська патрульної поліції з Івано-Франківщини

У 2023 році майже 6 500 держслужбовців задекларували понад 156 млн грн виграшів в онлайн-казино, лотереях та беттингових компаніях (парі на спортивну подію). Про це йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо».

За даними журналістів, найчастіше чиновники декларували виграші від ТОВ «Спейсикс» («Космолот»), ТОВ «Слотс Ю.Ей.», ТОВ «ВБет Україна» та ТОВ «Геймдев». А також – від гральної компанії «Паріматч», яка у березні 2023 року потрапила під санкції РНБО.

Найбільший виграш – майже 44 мільйони гривень – вказує у своїй декларації Ольга Худик, поліцейська патрульної поліції Косівського районного відділу поліції Івано-Франківської області. І зазначає, що це виграш її чоловіка – Олега Худика, який працює оперуповноваженим у тому ж райвідділі поліції. Щоправда, в декларації щасливчика вказано виграш лише 20 тисяч гривень, а не 43 мільйони.

«Зараз я буду дзвонити до тих хлопців, хто допомагав заповнювати декларацію», – каже поліцейський під час телефонної розмови з журналістами «Слідства.Інфо». За декілька хвилин чоловік перетелефонував і додав, що протягом року взагалі не грав і що задекларовані ним і його дружиною призи – це помилка.

Подібні «помилки» можуть бути наслідком схеми з ухилення податків: «Деякі казино розкидали гроші на випадкових людей. Це виявлялося уже тоді, коли люди починали готувати декларацію і бачили якісь надходження, які офіційно ніколи на картку не заходили», – пояснює нардеп Ярослав Железняк.

Окрім самих посадовців в онлайн-казино грають і їхні діти, а посадовці відображають їхні виграші у своїх деклараціях. Ірина Тимошенко, керівниця служби з питань безпеки критичної інфраструктури апарату РНБО, задекларувала трохи більше 2 тисяч гривень виграшу своєї доньки – Тимошенко Катерини, яка, до речі, теж займає державну посаду у Держспецзв’язку. У коментарі журналістам жінка пояснює, що до онлайн-казино ставиться негативно і сама у такому «ніколи не брала участь».

Роман Світличний – суддя Зарічненського районного суду Рівненської області. За 2023 рік він задекларував аж три виграші свого сина Олега на загальну суму понад 70 тисяч гривень. Посадовець пояснює, що син через виграші втратив великий кредит довіри: «Він так вигравав, що ми з його мамою мусили зарплату віддати. Шістдесят тисяч віддали. Він грав у казино, програвав, потім брав кредити, і так по колу». Суддя додає, що зараз його син виправився і працює державним виконавцем.

Також журналісти запитали, чому посадовці грають в онлайн-казино чи роблять ставки на спорт. Суддя Сколівського районного суду Львівської області Вікторія Курницька пояснює свій азарт негативними подіями в житті. «З березня я вже не граю. А так у мене був депресивний стан, тому і грала. У мене мінуса не було, тому я на цій радісній ноті і вирішила зупинитися. Я ж психічно здорова», – розповідає голова суду.

Ще один представник системи правосуддя, який декларує призи, прокурор Сокальського відділу Червоноградської окружної прокуратури Богдан Буцький. За 2023 рік він вказує виграш у 891 тисячу гривень. Під час розмови з журналістами «Слідства.Інфо» Буцький пояснює, що це не разовий виграш, а різні виграші протягом року. «У позаробочий міг бути відкритий застосунок, у день десь годину-півтори витрачав на це. Якщо повернути час назад, то можу сказати, що це забирає нерви. Я тоді був у відрядженні у Донецькій області, ввечері, коли приходив додому, треба було себе чимось зайняти, то я й приділяв цьому так багато часу», – пояснює прокурор.

Водночас з’ясувалося, що поштовхом до ставок на спорт та запускання слотів не завжди є азарт. Інколи причина банальна – пошук додаткових джерел заробітку. Саме таку версію озвучив Віталій Никоненко, начальник відділу управління персоналом апарату Ізюмської райдержадміністрації. Лише за 2023 рік чоловік декларує два призи – 335 тисяч гривень від оператора державних лотерей «МСЛ» і майже 118 тисяч гривень від іншої букмекерської компанії. «Чому державний службовець змушений шукати додатковий дохід, який дозволений законодавством? Заробітної плати на сім’ю не вистачає, а державна служба – це покликання», – розмірковує під час розмови з журналістами держпосадовець.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України заборонив будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Обмеження діятимуть до набуття чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю.

Як повідомлялося, 4 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

До слова, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента.