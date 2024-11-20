Нова військова допомога Україні, удари ракетами Storm Shadow по РФ. Головне за 20 листопада

Сполучені Штати Америки та Німеччина оголосили про надання Україні нових пакетів військової допомоги

Нова військова допомога Україні, Україна вперше запустила ракети Storm Shadow по території РФ, вихід комп'ютерної гри Stalker 2. «Главком» склав добірку новин 20 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна вперше запустила ракети Storm Shadow по території РФ

Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії. Про це Bloomberg повідомив західний чиновник, знайомий з цим питанням.

Як зазначив співрозмовник ЗМІ, удари ракетами Storm Shadow були схвалені у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ у війні проти України. Уряд Великої Британії розцінив даний крок Москви як ескалацію війни.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря.

Нова військова допомога Україні

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги, вартістю у $275 млн. Новий пакет військової допомоги є 70-м американським траншем, який, зокрема, передбачає боєприпаси для ракетних систем, артилерійську та протитанкову зброю.

Крім того, Німеччина теж оголосила про черговий пакет військової допомоги для України. Зокрема він включає бронетехніку, безпілотники та амуніцію.

Вихід комп'ютерної гри Stalker 2

Сьогодні, 20 листопада, о 18:00 відбувся довгоочікуваний реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гру створили українські розробники зі студії GSC Game World.

Дія гри розгортається у Чорнобильській зоні. Після другої катастрофи тут з'явилося ще більше аномалій, мутантів і загадкових явищ. Нелінійний сюжет дозволяє кожному обрати свій шлях, а це означає, що фінал гри залежатиме від рішень гравців. Для проходження основної сюжетної лінії знадобиться понад 35 годин.

Окупанти розстріляли полонених захисників на Покровському та Курському напрямках

Російські війська вчергове здійснили воєнний злочин розстрілявши українських військовополонених в Курській області Російської Федерації та на Донеччині.

За оперативними даними, 10 листопада 2024 року під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка Покровського району в Донецькій області росіяни взяли в полон двох українських бійців. Після цього вони змусили полонених роздягнутися та під дулами автоматів провели їх через лісопосадку, де розстріляли.

Крім того, у соцмережах з'явилося відео з ймовірним розстрілом українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині.

На Волині оголошено підозру начальнику ТЦК

На Волині оголосили підозру начальнику Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам.

За даними слідства, підозрювані отримали від двох військовозобов’язаних чоловіків $6 тис. За ці кошти підозрювані обіцяли поставити їх на військовий облік в РТЦК та СП, оновити облікові дані та видати військово-облікові документи.