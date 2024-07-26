Як виріс реєстр лудоманів від початку року: інфографіка

За перші шість місяців 2024 року 4 585 осіб було включено до переліку осіб із ігровою залежністю

Понад 7,8 тисяч українців перебувають у Реєстрі лудоманів за даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність збільшилась удвічі за перші пів року 2024. Про йдеться в матеріалі Opendatabot.

Квітень став рекордним за кількістю нових осіб у Реєстрі – понад тисяча нових лудоманів. 99% осіб самостійно внесли себе до Реєстру.

4 585 осіб було включено до реєстру за перші шість місяців 2024 року. Це на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки загалом. Щомісяця реєстр поповнюється в середньому на 760 осіб. Для порівняння, у першому півріччі 2023 цей показник становив 115 осіб, а в перший рік повномасштабного вторгнення – лише 26 осіб щомісяця.

інфографіка: Opendatabot

Рекордним виявився квітень 2024 року, коли до Реєстру було включено 1 041 нову особу.

Загалом за три роки існування Реєстру до нього потрапило 8 456 осіб із ігровою залежністю. Більше половини лудоманів потрапили до переліку за перші півроку 2024-го.

За весь час існування переліку з нього було виключено 582 людини, переважна більшість яких – 71% – у 2024 році.

Нині в Реєстрі лудоманів українці можуть опинитися у трьох випадках: самостійно подавши заяву на самообмеження, за рішенням КРАІЛ на підставі заяви про обмеження від родичів, а також за рішенням суду.

Переважна більшість громадян (99%) потрапила до реєстру за заявою про самообмеження. Лише 1% лудоманів був внесений за рішенням КРАІЛ, і жодна особа не була зареєстрована за рішенням суду.

Наразі в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян із ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини – зокрема, людей, що грають в онлайн-казино.

Нагадаємо, що Національний банк України заборонив укладати договір про споживчий кредит з особами, які включені до спеціального реєстру лудоманів та які використовували кредитні кошти для внесення ставок.

Крім того, Нацбанк запроваджує заборону на проведення платіжних операцій на рахунки організаторів азартних ігор за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

Раніше Кабінет міністрів України заборонив будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. Обмеження діятимуть до набуття чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю. Про це йдеться в постанові КМУ №583.

До слова, 4 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні схвалив законопроєкт N9256-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей». Законопроєкт передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

Також президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента.