Затримано агентку ФСБ, яка намагалася підірвати ТЦК на Донеччині і втекти до РФ

Агентка пропонувала куратору з РФ використовувати її помешкання як приховану «перевальну базу» для російських диверсійно-розвідувальних груп

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту на об’єктах Сил оборони України. За результатами дій на випередження на Донеччині затримано російську агентку, яка готувала підрив прифронтової будівлі ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисниця мала закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) у контейнер для сміття біля входу до режимної установи. Далі російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати бомбу в годину пік. У момент вибуху фігурантка збиралася на власному авто виїхати з області й далі рухатися у напрямку західного кордону, щоб втекти до РФ через треті країни.

Співробітники СБУ зірвали задум ворога і затримали агентку, коли вона прибула на локацію, щоб зустріти російський дрон, на «борту» якого окупанти мали передати СВП. На місці події у затриманої вилучено саморобну бомбу (майже 2 кг у тротиловому еквіваленті) з металевими елементами для збільшення радіуса ураження та мобільним телефоном для віддаленої активації.

За матеріалами справи, завдання ворога виконувала завербована жителька Миколаївки Краматорського району. У поле зору окупантів вона потрапила, коли писала у чатах Телеграм-каналів про свої сподівання на повну окупацію регіону.

Під час розслідування було також встановлено, що агентка пропонувала куратору з РФ використовувати її помешкання як приховану «перевальну базу» для російських диверсійно-розвідувальних груп. При обшуках у затриманої вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки за фактами підготовки до вчинення теракту. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ нагадує: якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслужб – повідомляйте про це СБУ:

Чат-бот «Спали» ФСБшника» – t.me/spaly_fsb_bot

Тел.: 0 800 501 482

Email: [email protected]

