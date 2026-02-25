Головна Країна Політика
Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський доручив очистити СБУ від тих, «чий інтерес – не Україна»
Президент зробив заяву про СБУ
фото: скриншот з відео

Глава України заслухав доповідь СБУ

Президент України Володимир Зеленський заявив про затримання у контексті очищення СБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Були доповіді Служби безпеки України – я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки», – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський додав: «Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України. Іншого не буде. Слава Україні!».

До слова, 23 лютого НАБУ і САП викрили та затримали працівника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у розмірі $68 тис. 

Згодом 24 лютого НАБУ і САП повідомили співробітнику Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області про підозру в одержанні $68 тис. хабаря.

