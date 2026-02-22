Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Садовий повідомив про наслідки теракту у Львові

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Садовий повідомив про наслідки теракту у Львові
Трагедія розгорнулася близько 00:30 у центрі міста на вулиці Данилишина
фото: скріншот з відео

Садовий розповів про допомогу постраждалим від теракту у Львові

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував наслідки нічного терористичного акту на вулиці Данилишина. Місто вже готує виплати для мешканців та підприємців, чиє майно постраждало від вибухів, а правоохоронці звітують про перші успіхи у розслідуванні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Садового.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій оперативно визначила механізм допомоги постраждалим. Внаслідок вибухів пошкоджено багато житлових будинків та об'єктів малого і середнього бізнесу.

За кожне вибите вікно місто виплачуватиме компенсацію у розмірі 12 тис. грн. Для підприємців передбачено надання спеціальних ваучерів на відновлення діяльності.

«Як ви бачите, тривають ще слідчі дії. Коли вони завершаться, зразу приступимо до того, щоб навести тут порядок», – зазначив Андрій Садовий.

За словами мера, цифри постраждалих уточнюються, проте ситуація в медичних закладах залишається напруженою. Загалом за допомогою звернулися 25 людей. 20 пацієнтів зараз перебувають під наглядом львівських лікарів. Троє осіб у надважкому стані перебувають у реанімації, за їхнє життя борються найкращі спеціалісти.

«Росія, запускаючи дрони, запускаючи ракети, ще підтягує терористичні акти як такий елемент, щоб залякати людей. Я переконаний, що нічого з того не вийде», – наголосив мер.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Як відомо, правоохоронні органи України звітують про значний прогрес у розслідуванні кривавого теракту, що стався сьогодні вночі у Львові. У результаті злагоджених дій поліції та Служби безпеки України встановлено та затримано жінку, яку підозрюють у скоєнні вибухів, що призвели до загибелі поліцейської та масового поранення людей.

Відомо, що правоохоронці спрацювали максимально швидко у справі про нічний вибух, що забрав життя молодої поліцейської. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про затримання жінки, яку підозрюють у безпосередньому виконанні терористичного акту.

За словами Ігоря Клименка, ймовірну терористку вдалося вистежити та затримати не у самому Львові, а в одному з районних центрів області.

Нагадаємо, що внаслідок подвійної детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька та отримали поранення ще 24 людини.

Вікторія була родом із Волині, проте частину життя провела на півдні – разом із батьками вона переїхала до Херсона. Своє покликання дівчина знайшла у захисті правопорядку: закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ.

Як відомо, Львів здригнувся від серії нічних вибухів, які правоохоронці кваліфікували як спланований терористичний акт. Унаслідок детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна працівниця поліції, а кількість постраждалих сягнула понад два десятки осіб.

Трагедія розгорнулася близько 00:30 у центрі міста. На спецлінію 102 надійшов виклик про проникнення невідомих до магазину на вулиці Данилишина.

«Внаслідок вибухів загинула поліцейська, поранено ще 24 людини», – зазначили правоохоронці.

Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один.

Читайте також:

Теги: теракт Львів Андрій Садовий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу
Підрив авто в Одесі: СБУ кваліфікує як теракт ранкову трагедію
6 лютого, 12:05
Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом
Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом
11 лютого, 17:02
Військовий визнав свою вину в купівлі фейкового посвідчення водія
У Львові суд виніс вирок військовому, який купив підроблене посвідчення водія
11 лютого, 17:26
14 грудня на пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака
Теракт у Сіднеї під час Хануки: підозрюваний вперше постав перед судом
17 лютого, 01:56
Внаслідок теракту у Львові загинула поліцейська: прокуратура розкрила деталі
Внаслідок теракту у Львові загинула поліцейська: прокуратура розкрила деталі
Сьогодні, 02:47
Мер Садовий двічі впав на вулиці через слизькі дороги
Мер Садовий двічі впав на вулиці через слизькі дороги
4 лютого, 19:28
Футбольний клуб «Карпати» змінив капітана Дениса Мірошніченка
Львівські «Карпати» через мовний скандал змінили капітана
8 лютого, 16:46
На одній з вулиць Голосіївського району Києва вибухнув фургон Peugeot Partner
Підрив евакуаційного авто у Києві: поліція розкрила деталі цинічної схеми (фото)
16 лютого, 15:02
У «Шегинях» митники виявили книгу Муссоліні та десятки старовинних монет
На кордоні з Польщею митники вилучили мемуари Муссоліні та старовинні монети
19 лютого, 20:11

Події в Україні

Зеленський розповів про нові об’єкти, на які полює РФ
Зеленський розповів про нові об’єкти, на які полює РФ
Клименко назвав ймовірний мотив теракту у Львові
Клименко назвав ймовірний мотив теракту у Львові
Садовий повідомив про наслідки теракту у Львові
Садовий повідомив про наслідки теракту у Львові
Теракт у Львові: Зеленський розповів подробиці затримання ймовірної виконавиці
Теракт у Львові: Зеленський розповів подробиці затримання ймовірної виконавиці
Затримано ймовірну виконавицю теракту у Львові – Клименко
Затримано ймовірну виконавицю теракту у Львові – Клименко
50 ракет та майже 300 дронів: Зеленський розповів про наслідки російського удару
50 ракет та майже 300 дронів: Зеленський розповів про наслідки російського удару

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua