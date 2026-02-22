Садовий повідомив про наслідки теракту у Львові

Трагедія розгорнулася близько 00:30 у центрі міста на вулиці Данилишина

Садовий розповів про допомогу постраждалим від теракту у Львові

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував наслідки нічного терористичного акту на вулиці Данилишина. Місто вже готує виплати для мешканців та підприємців, чиє майно постраждало від вибухів, а правоохоронці звітують про перші успіхи у розслідуванні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Садового.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій оперативно визначила механізм допомоги постраждалим. Внаслідок вибухів пошкоджено багато житлових будинків та об'єктів малого і середнього бізнесу.

За кожне вибите вікно місто виплачуватиме компенсацію у розмірі 12 тис. грн. Для підприємців передбачено надання спеціальних ваучерів на відновлення діяльності.

«Як ви бачите, тривають ще слідчі дії. Коли вони завершаться, зразу приступимо до того, щоб навести тут порядок», – зазначив Андрій Садовий.

February 22, 2026

За словами мера, цифри постраждалих уточнюються, проте ситуація в медичних закладах залишається напруженою. Загалом за допомогою звернулися 25 людей. 20 пацієнтів зараз перебувають під наглядом львівських лікарів. Троє осіб у надважкому стані перебувають у реанімації, за їхнє життя борються найкращі спеціалісти.

«Росія, запускаючи дрони, запускаючи ракети, ще підтягує терористичні акти як такий елемент, щоб залякати людей. Я переконаний, що нічого з того не вийде», – наголосив мер.

Як відомо, правоохоронні органи України звітують про значний прогрес у розслідуванні кривавого теракту, що стався сьогодні вночі у Львові. У результаті злагоджених дій поліції та Служби безпеки України встановлено та затримано жінку, яку підозрюють у скоєнні вибухів, що призвели до загибелі поліцейської та масового поранення людей.

Відомо, що правоохоронці спрацювали максимально швидко у справі про нічний вибух, що забрав життя молодої поліцейської. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про затримання жінки, яку підозрюють у безпосередньому виконанні терористичного акту.

За словами Ігоря Клименка, ймовірну терористку вдалося вистежити та затримати не у самому Львові, а в одному з районних центрів області.

Нагадаємо, що внаслідок подвійної детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька та отримали поранення ще 24 людини.

Вікторія була родом із Волині, проте частину життя провела на півдні – разом із батьками вона переїхала до Херсона. Своє покликання дівчина знайшла у захисті правопорядку: закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ.

Як відомо, Львів здригнувся від серії нічних вибухів, які правоохоронці кваліфікували як спланований терористичний акт. Унаслідок детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна працівниця поліції, а кількість постраждалих сягнула понад два десятки осіб.

Трагедія розгорнулася близько 00:30 у центрі міста. На спецлінію 102 надійшов виклик про проникнення невідомих до магазину на вулиці Данилишина.

«Внаслідок вибухів загинула поліцейська, поранено ще 24 людини», – зазначили правоохоронці.

Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один.