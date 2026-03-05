Головна Країна Кримінал
У Кривому Розі чоловік підозрюється у зґвалтуванні дев’ятирічної сестри своєї дружини

У Кривому Розі чоловік підозрюється у зґвалтуванні дев’ятирічної сестри своєї дружини
Протиправні дії чоловік фіксував на мобільний телефон
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними слідства, чоловік користувався беззахисним станом дитини та маніпулював погрозами

За погодженням керівника Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру 25-річному чоловіку у зґвалтуванні малолітньої дитини та виготовленні дитячої порнографії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

За даними слідства, впродовж липня-грудня 2025 року підозрюваний ґвалтував дев'ятирічну сестру своєї дружини. Чоловік користувався беззахисним станом дитини та маніпулював погрозами, коли вона перебувала у них у гостях.

Протиправні дії чоловік фіксував на мобільний телефон.

«Про злочин стало відомо після того, як його знайомий виявив на ноутбуці підозрюваного заборонене відео й одразу повідомив правоохоронні органи. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурора суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Києві судитимуть 57-річного чоловіка за обвинуваченням у виготовленні дитячої порнографії та сексуальному насильстві над трьома сусідськими дівчатами. Одній з дівчат на той момент було лише вісім років, іншим двом – по 12 років.

Раніше «Главком» писав, що прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури на Хмельниччині передали до суду справу щодо насильства над малолітньою дитиною, яке тривало з 2017 року. Користуючись відсутністю матері, у 2020 та 2024-2025 роках обвинувачений неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру. І це тривало кілька років – від того часу, коли потерпілій було пʼять і аж до тринадцяти років.

