Клименко назвав ймовірний мотив теракту у Львові

Міністр МВД розповів про російський слід та пастку для рятувальників

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув до Львова, щоб особисто координувати розслідування нічного вибуху. Очільник МВС заявив, що основною версією слідства є виконання злочину на замовлення російських спецслужб, які використали завербовану громадянку України для створення «смертельної пастки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Клименка.

За словами Ігоря Клименка, характер злочину вказує на почерк російських спецслужб. Тактика «подвійного підриву», коли другий вибух стається після прибуття на місце медиків та поліції, спрямована на максимальні жертви серед правоохоронців.

«Є всі підстави вважати, що злочин виконаний на замовлення росії. Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців. І використовує при цьому завербованих наших громадян», – наголосив міністр.

Затримати ймовірну виконавицю вдалося в рекордно короткі терміни – лише через 10 годин після трагедії. Ключову роль у цьому відіграли системи відеомоніторингу міста.

«Заслухав перші результати розслідування. Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою. Вже вкотре системи відеомоніторингу доводять свою ефективність під час розслідування злочинів», – повідомив Клименко.

фото: Ігор Клименко

У Львові Ігор Клименко провідав поранених поліцейських та нацгвардійців. Більшість із них постраждали від другого вибуху, коли поспішали на допомогу колегам після першої детонації. Наразі всім надається кваліфікована медична допомога.

Нагадаємо, що стало відомо ім'я поліцейської, чиє життя обірвав нічний теракт на вулиці Данилишина. 23-річна Вікторія Шпилька загинула внаслідок вибуху.

Вікторія була родом із Волині, проте частину життя провела на півдні – разом із батьками вона переїхала до Херсона. Своє покликання дівчина знайшла у захисті правопорядку: закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ.

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував наслідки нічного терористичного акту на вулиці Данилишина. Місто вже готує виплати для мешканців та підприємців, чиє майно постраждало від вибухів, а правоохоронці звітують про перші успіхи у розслідуванні.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій оперативно визначила механізм допомоги постраждалим. Внаслідок вибухів пошкоджено багато житлових будинків та об'єктів малого і середнього бізнесу.