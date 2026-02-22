Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Клименко назвав ймовірний мотив теракту у Львові

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Клименко назвав ймовірний мотив теракту у Львові
Клименко: Заслухав перші результати розслідування. Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці
фото: Ігор Клименко

Міністр МВД розповів про російський слід та пастку для рятувальників

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув до Львова, щоб особисто координувати розслідування нічного вибуху. Очільник МВС заявив, що основною версією слідства є виконання злочину на замовлення російських спецслужб, які використали завербовану громадянку України для створення «смертельної пастки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Клименка.

За словами Ігоря Клименка, характер злочину вказує на почерк російських спецслужб. Тактика «подвійного підриву», коли другий вибух стається після прибуття на місце медиків та поліції, спрямована на максимальні жертви серед правоохоронців.

«Є всі підстави вважати, що злочин виконаний на замовлення росії. Не вперше ворог цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців. І використовує при цьому завербованих наших громадян», – наголосив міністр.

Затримати ймовірну виконавицю вдалося в рекордно короткі терміни – лише через 10 годин після трагедії. Ключову роль у цьому відіграли системи відеомоніторингу міста.

«Заслухав перші результати розслідування. Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою. Вже вкотре системи відеомоніторингу доводять свою ефективність під час розслідування злочинів», – повідомив Клименко.

Клименко назвав ймовірний мотив теракту у Львові фото 1
фото: Ігор Клименко

У Львові Ігор Клименко провідав поранених поліцейських та нацгвардійців. Більшість із них постраждали від другого вибуху, коли поспішали на допомогу колегам після першої детонації. Наразі всім надається кваліфікована медична допомога.

Нагадаємо, що стало відомо ім'я поліцейської, чиє життя обірвав нічний теракт на вулиці Данилишина. 23-річна Вікторія Шпилька загинула внаслідок вибуху.

Вікторія була родом із Волині, проте частину життя провела на півдні – разом із батьками вона переїхала до Херсона. Своє покликання дівчина знайшла у захисті правопорядку: закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ.

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував наслідки нічного терористичного акту на вулиці Данилишина. Місто вже готує виплати для мешканців та підприємців, чиє майно постраждало від вибухів, а правоохоронці звітують про перші успіхи у розслідуванні.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій оперативно визначила механізм допомоги постраждалим. Внаслідок вибухів пошкоджено багато житлових будинків та об'єктів малого і середнього бізнесу.

Читайте також:

Теги: Львів Ігор Клименко теракт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Клименко уточнив, що затримання стало результатом спільної операції поліції та СБУ
Теракт у Львові: Зеленський розповів подробиці затримання ймовірної виконавиці
Сьогодні, 11:08
Слідчі розпочали кримінальне провадження
У Львові збільшилась кількість постраждалих внаслідок теракту
Сьогодні, 08:48
Атака на Україну, теракт у Львові, вибухи у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, теракт у Львові, вибухи у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Внаслідок теракту у Львові загинула поліцейська: прокуратура розкрила деталі
Внаслідок теракту у Львові загинула поліцейська: прокуратура розкрила деталі
Сьогодні, 02:47
Військовий визнав свою вину в купівлі фейкового посвідчення водія
У Львові суд виніс вирок військовому, який купив підроблене посвідчення водія
11 лютого, 17:26
Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом
Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом
11 лютого, 17:02
Доповнено угоду 1997 року щодо пунктів пропуску
Молдова та Україна відкриють новий пункт пропуску: деталі від МВС
10 лютого, 21:58
Операція львів’янина з видалення кісточки зі шлунку тривала близько години
На Львівщині медики врятували чоловіка, який ледь не помер через кісточку персика (фото)
3 лютого, 14:36
РФ атакувала Кривий Ріг, Україна повернула тіла воїнів. Головне за 29 січня 2026 року
РФ атакувала Кривий Ріг, Україна повернула тіла воїнів. Головне за 29 січня 2026 року
29 сiчня, 21:22

Події в Україні

Зеленський розповів про нові об’єкти, на які полює РФ
Зеленський розповів про нові об’єкти, на які полює РФ
Клименко назвав ймовірний мотив теракту у Львові
Клименко назвав ймовірний мотив теракту у Львові
Садовий повідомив про наслідки теракту у Львові
Садовий повідомив про наслідки теракту у Львові
Теракт у Львові: Зеленський розповів подробиці затримання ймовірної виконавиці
Теракт у Львові: Зеленський розповів подробиці затримання ймовірної виконавиці
Затримано ймовірну виконавицю теракту у Львові – Клименко
Затримано ймовірну виконавицю теракту у Львові – Клименко
50 ракет та майже 300 дронів: Зеленський розповів про наслідки російського удару
50 ракет та майже 300 дронів: Зеленський розповів про наслідки російського удару

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua