Теракт у центрі Львова: затриманій повідомлено про підозру

Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави

Затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

«Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб», – зазначив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.

Наразі із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання та перебування проведено обшуки. Вилучено докази протиправної діяльності.

Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

В офісі Генпрокрора нагадали, що в ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи.

Встановлено, що напередодні у проміжку 23:00–23:30 за адресою на вулиці Данилишина, 20 було закладено два саморобні вибухові пристрої. За даними слідства, це зробила мешканка Рівненщини, яка з вересня тимчасово проживала у Львові.

Близько 00:30 на лінію «102» надійшов дзвінок із Харківської області від уже встановленої слідством особи з інформацією про нібито проникнення до магазину на вулицю Данилишина. Після прибуття екіпажу поліції стався вибух, а після прибуття другого наряду – ще один.

Після встановлення вибухових пристроїв жінка втекла на таксі. Вибухівка, ймовірно, була активована дистанційно.

Підозрювану затримано у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.

Встановлюється причетність до теракту представників РФ.

Нагадаємо, раніше мерЛьвова Андрій Садовий розповів про стан потерпілих через теракт та звернувся до СБУ.

Також правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину,