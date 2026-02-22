Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Теракт у центрі Львова: затриманій повідомлено про підозру

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Теракт у центрі Львова: затриманій повідомлено про підозру
Підозрювану було затримано в Старому Самборі
фото: Національна поліція

Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави

Затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

«Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб», – зазначив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.

Наразі із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання та перебування проведено обшуки. Вилучено докази протиправної діяльності.

Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Теракт у центрі Львова: затриманій повідомлено про підозру фото 1

В офісі Генпрокрора нагадали, що в ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи.

Встановлено, що напередодні у проміжку 23:00–23:30 за адресою на вулиці Данилишина, 20 було закладено два саморобні вибухові пристрої. За даними слідства, це зробила мешканка Рівненщини, яка з вересня тимчасово проживала у Львові.

Близько 00:30 на лінію «102» надійшов дзвінок із Харківської області від уже встановленої слідством особи з інформацією про нібито проникнення до магазину на вулицю Данилишина. Після прибуття екіпажу поліції стався вибух, а після прибуття другого наряду – ще один.

Після встановлення вибухових пристроїв жінка втекла на таксі. Вибухівка, ймовірно, була активована дистанційно.

Підозрювану затримано у порядку ст. 208 КПК України в Старому Самборі.

Встановлюється причетність до теракту представників РФ.

Нагадаємо, раніше мерЛьвова Андрій Садовий розповів про стан потерпілих через теракт та звернувся до СБУ. 

Також правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, 

 

Читайте також:

Теги: вибух теракт Андрій Садовий прокурор слідство жінка поранення підозра Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на заводі
У російському Воткінську атаковано завод з виготовлення «Іскандерів»
20 лютого, 23:15
Потерпілий госпіталізований
В Одесі вибухнуло авто: є постраждалий
16 лютого, 08:46
Пристрої визначили, що автівка їхала зі швидкістю майже 200 км/год, тоді як на цій ділянці є обмеження до 120 км/год
Українка на швидкості 200 км/год мчала на манікюр, їй доведеться сплатити 30 тис. грн. штрафу
15 лютого, 15:55
Атака на Харківщину та Запоріжжя, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Харківщину та Запоріжжя, вибухи в Росії: головне за ніч
11 лютого, 05:55
Кадри вибухів у Новоросійську
Дрони завітали до Новоросійська: що було під атакою (відео)
8 лютого, 08:37
У Кропивницькому пролунали вибухи
У Кропивницькому пролунали вибухи
6 лютого, 05:31
У Вінниці прогриміли вибухи
У Вінниці прогриміли вибухи
3 лютого, 06:31
У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
3 лютого, 00:46
Жак та Джессіка Моретті, подружжя власників швейцарського бару на гірськолижному курорті Кран-Монтана, що спалахнув під час новорічної вечірки
Суд у Швейцарії відпустив під заставу власника бару, де в новорічну ніч загинули 40 людей
25 сiчня, 04:06

Події в Україні

Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі
Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі
Двоє штурмовиків захопили у полон пʼятьох російських піхотинців та командира взводу
Двоє штурмовиків захопили у полон пʼятьох російських піхотинців та командира взводу
Теракт у центрі Львова: затриманій повідомлено про підозру
Теракт у центрі Львова: затриманій повідомлено про підозру
Теракт у Львові: Садовий розповів про стан потерпілих та звернувся до СБУ
Теракт у Львові: Садовий розповів про стан потерпілих та звернувся до СБУ
Штурмовики ЗСУ провели контратаку на півдні України: подробиці
Штурмовики ЗСУ провели контратаку на півдні України: подробиці
Коли закінчиться війна: командир полку «Ахіллес» назвав рік
Коли закінчиться війна: командир полку «Ахіллес» назвав рік

Новини

Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Сьогодні, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Сьогодні, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Сьогодні, 18:22
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua