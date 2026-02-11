Головна Країна Кримінал
Працював на ФСБ і залучив нардепа. Справа топпосадовця часів Януковича іде до суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Правоохоронці з’ясували, що екс-заступник секретаря РНБО залучив нардепа Шуфрича до роботи на користь РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними слідства, Сівкович працював на російські спецслужби та допомагав їм у підривній діяльності проти України

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно екснардепа України трьох скликань, колишнього заступника секретаря РНБО, ексвіцепрем’єра Володимира Сівковича. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За даними слідства, екссекретар РНБО, володіючи чутливою інформацією про події в Україні, почав працювати на російські спецслужби та допомагав проводити підривну діяльність проти України. Зазначається, що ФСБ поставила завдання Сівковичу залучити до роботи відомих політичних діячів України, впливати на суспільну думку, поширювати російські наративи серед населення про некомпетентність керівництва держави, зокрема, правоохоронних, розвідувальних органів, військового керівництва тощо, використовуючи повноваження, надані політичним діячам.

Так, політик вирішив залучити до протиправної діяльності чинного народного депутата України від забороненої партії «Опозиційна платформа – за життя». За даними «Главкома», мова про Нестора Шуфрича.

Зазначається, що народний депутат мав переконувати людей про відсутність альтернативи, окрім як проросійського курсу України, дискредитувати інститути української влади, звинувачувати вище військово-політичне керівництво держави в ескалації на сході України, а також пригніченні російськомовного населення.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України, Шуфрич, виконуючи поставлені завдання Сівчковичем, отримуючи від нього розроблені ФСБ тези виступів, почав проводити активну інформаційну компанію з дискредитації Збройних сил України та розвідувальних органів, яку транслювали національні ЗМІ України та РФ, у тому числі пропагандистський телеканал «Росія-1». Про виконання поставлених завдань, парламентар постійно звітував експосадовцю РНБО, який в свою чергу повідомляв про це спецслужби РФ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дії Шуфрича були спрямовані на підривну діяльність проти національних інтересів України. Своєю чергою Сівкович причетний до загострення суспільно-політичної ситуації в державі, а також формування суспільної думки серед громадян України на користь РФ.

Як раніше повідомлялося, обвинувальний акт щодо народного депутата України направлено до суду йому інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Крім цього народному обранцю також інкриміновано державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Судовий розгляд триває, обвинуваченому продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Раніше речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в інтерв'ю «Главкому» повідомив, що ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович та Андрій Клюєв у координації з п’ятою службою ФСБ підбирають громадян України до підривної діяльності. Вони ж і сформували список лояльних до Росії осіб, яких планувалося використати в окупаційних органах влади.

Наприклад, колишній голова управління Служби безпеки України у Криму Олег Кулініч на момент вторгнення РФ перебував на постійному зв’язку із Сівковичем. Для конспірації він узяв псевдонім «Котигорошко». Також Кулініч знав про напад Росії 24 лютого 2022 року, але навмисне приховав цю важливу інформацію від керівництва та заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до Центрального управління СБУ.

До слова, у вересні 2023 року правоохоронці оголосили підозру Нестору Шуфричу у державній зраді. За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича. Останній втік до Москви ще у 2014 році, де створив потужну «кротоферму» для підривної діяльності проти України.

