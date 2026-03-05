У Львові проходитимуть масштабні перевірки: деталі від СБУ

У Львові буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів

Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львова. Вони триватимуть з 5 по 9 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на управління СБУ у Львівській області.

До безпекових заходів також будуть залучені працівники Нацполіції та Національної гвардії. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

«Мета – виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

Під час проведення безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

«СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян», – додається у заяві.

До слова, у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Згодом правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, а також повідомило подробиці про особу затриманої.