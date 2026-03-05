Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Львові проходитимуть масштабні перевірки: деталі від СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Львові проходитимуть масштабні перевірки: деталі від СБУ
У Львові буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів
фото: СБУ

«СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей»

Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львова. Вони триватимуть з 5 по 9 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на управління СБУ у Львівській області.

До безпекових заходів також будуть залучені працівники Нацполіції та Національної гвардії. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

«Мета – виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

Під час проведення безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

«СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян», – додається у заяві.

До слова, у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Згодом правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, а також повідомило подробиці про особу затриманої.

Теги: Львів СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Компаніченку інкриміновано перевищення влади та отримання неправомірної вигоди
Зеленський звільнив після скандалу очільника СБУ в Житомирській області
Вчора, 16:17
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Затримано агентку ФСБ, яка намагалася проникнути в ТЦК на Харківщині
3 березня, 14:31
Частина Львова залишилася без води
Частина Львова залишилася без води
2 березня, 23:54
Підозрюваній у вибуху у Львові загрожує довічне
Суд узяв під варту підозрювану у теракті в центрі Львова
23 лютого, 16:44
Підозрювана у теракті у Львові вночі 22 лютого заклала вибухівку у сміттєві баки
Теракт у Львові. Ви досі хочете виборів під час війни?
22 лютого, 16:05
Трагедія розгорнулася близько 00:30 у центрі міста на вулиці Данилишина
Садовий повідомив про наслідки теракту у Львові
22 лютого, 12:04
Для ліквідації потенційних жертв фігуранти розробляли різні варіанти замахів
$100 тис. за вбивство. Викрито групу, яка готувала резонансні злочини в Україні
20 лютого, 10:25
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
На Київщині затримано російського агента, який готував атаки на ТЕС (фото)
18 лютого, 11:07
Під час обшуків у затриманої вилучено два мобільні телефони, за допомогою яких вона накопичувала розвіддані й контактувала з ФСБ
Затримано російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси
16 лютого, 10:18

Кримінал

У Львові проходитимуть масштабні перевірки: деталі від СБУ
У Львові проходитимуть масштабні перевірки: деталі від СБУ
НАЗК береться за перевірку декларації Галущенка: деталі
НАЗК береться за перевірку декларації Галущенка: деталі
Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині
Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині
ДБР викрило схему мобілізації без проходження служби
ДБР викрило схему мобілізації без проходження служби
Прикарпаття: поліція підозрює 18-річну матір у вбивстві семимісячного сина
Прикарпаття: поліція підозрює 18-річну матір у вбивстві семимісячного сина
ДБР затримало очільника Держпраці Хмельниччини
ДБР затримало очільника Держпраці Хмельниччини

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua