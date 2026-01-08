Затримано агентку РФ, яка збирала координати підрозділів української спецслужби

Співробітники СБУ затримали агентку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу режимного об’єкта

Служба безпеки затримала в Одесі агентку російської воєнної розвідки, яка коригувала ворожі атаки по місту та підтримувала окупантів у соцмережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, серед об’єктів потенційного ураження, координати яких збирала фігурантка, були підрозділи української спецслужби, які виконують бойові завдання на південному напрямку. Як встановило розслідування, наведенням повітряних ударів займалася завербована ворогом 52-річна місцева безробітна. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого, що проживає в Росії та співпрацює з воєнною розвідкою РФ.

«Щоб відстежити координати для повітряного нападу, агентка обходила місцевість та позначала на гугл-картах розташування об’єктів, які, на її думку, могли використовувати українські оборонці. Для конспірації фігурантка вдавала, що вигулює собак, яких брала у своїх знайомих. Також вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки. Зібрані розвіддані у вигляді фото, відео та електронних геолокацій вона месенджером передавала куратору. Співробітники СБУ затримали агентку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу режимного об’єкта», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у жінки було вилучено смартфон із підготовленим агентурним «звітом» для ГРУ РФ. Також на гаджеті затриманої виявлено її дописи у Телеграм, де вона виправдовує повномасштабне вторгнення росіян.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 436 (виправдовування збройної агресії РФ проти України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, Служба безпеки затримала коригувальницю російських атак по українській енергетиці. Фігуранткою виявилася 16-річна мешканка Кропивницького, яка на замовлення ФСБ готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ.