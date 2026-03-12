Головна Країна Кримінал
Справа Тимошенко: ВАКС відмовив у відводі судді Дубаса

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Справа Тимошенко: ВАКС відмовив у відводі судді Дубаса
Команда Тимошенко подала заяву про відвід судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Дубаса
Захист вважає суддю Дубаса упередженим

Сьогодні, 12 березня, суддя Вищого антикорупційного суду розглянув заяву про відвід слідчого судді Віталія Дубаса від справи лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

«Захист вважає суддю Дубаса упередженим, аргументуючи це двома ключовими обставинами: порушенням авторозподілу у суді при першому призначенні та грубому, на думку адвокатів, порушенні норм процесуального права. Сторона обвинувачення була проти заявленого відводу, аргументуючи, що порушень авторозподілу не було та захист оскаржує рішення судді Слідчий суддя вирішив не відводити суддю, бо не побачив для цього підстав», – йдеться у повідомленні.

Суд підтвердив законність авторозподілу та залишив Дубаса у провадженні.

Напередодні Тимошенко зауважила, що її захист подав заяву про відвід судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віталія Дубаса, оскільки вважає його упередженим та таким, що допускає порушення закону.

Нагадаємо, увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань. 14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Також антикорупційні органи опублікували запис розмови Тимошенко з депутатом, якому вона запропонувала хабар.

Як повідомлялося, лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені $40 тиc. були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

За словами Тимошенко, її співрозмовником на оприлюдненому аудіозаписі був нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін, стосовно якого  є кримінальна справа в НАБУ. Вона стверджувала, що Копитін сам запропонував їй співпрацю, бо виступає проти політики своєї фракції та президента.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн. Також на неї було покладено обов’язки здати закордонний паспорт, не залишати межі Київської області без дозволу слідства та утримуватися від спілкування з визначеними народними депутатами. 23 січня за лідерку «Батьківщини» внесли повну суму застави.

26 січня суд відхилив апеляцію Юлії Тимошенко щодо скасування застави, але дозволив їй контактувати з народними депутатами та вільно пересуватися Україною. 16 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого судді про арешт частини майна подружжя Тимошенків. 

26 лютого НАБУ повернуло Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, за рішенням Апеляційної палати ВАКС. Захист лідерки «Батьківщини» назвав це «черговим кроком до відновлення справедливості».

Теги: Юлія Тимошенко Вищий антикорупційний суд

