На Дніпропетровщині викрито мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Унаслідок протиправних дій держава зазнала збитків у понад 14 млн грн
фото: Руслан Кравченко

За даними слідства, організатором однієї зі схем виявився командир військової частини

Правоохоронці викрили посадовців однієї з військових частин Дніпропетровської області у розкраданні бюджетних коштів під час будівництва оборонних рубежів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

За словами генпрокурора, слідство встановило, що у 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами.

На Дніпропетровщині викрито мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій фото 1
фото: Руслан Кравченко

Прямі договори укладали з підконтрольними підприємствами. Ці компанії вказували вартість матеріалів приблизно на 20% вищу за ринкову, насправді ж закуповували все значно дешевше. За даними слідства, коли бюджетні кошти надходили на рахунки підприємств, їх переводили в готівку або легалізували.

Кравченко повідомив, що організатором однієї зі схем виявився командир військової частини, який має звання полковника. Через цю оборудку лише за травень-червень 2024 року держава зазнала збитків на 7,3 млн грн.

На Дніпропетровщині викрито мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій фото 2
фото: Руслан Кравченко

Фігуранту оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

За словами генпрокурора, до іншої схеми виявилися причетними начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керівник. Згідно з даними слідства, вони привласнили близько 6,7 млн грн. Трьом фігурантам уже обрали запобіжні заходи, четвертий перебуває в лікарні.

На Дніпропетровщині викрито мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій фото 3
фото: Руслан Кравченко

Розслідування триває. Правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень.

До слова, у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і антидронового захисту покращився. Проведено великий обсяг робіт із підготовки населених пунктів до оборони. 

Теги: корупція в Україні Дніпропетровщина Руслан Кравченко

