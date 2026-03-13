Скандал у ТЦК: підполковник вимагав у бізнесу два авто

Єгор Голівець
Слідчі заявили про схему з автомобілями та мобілізаційним тиском

Правоохоронці затримали начальника відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті. Його підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис Офісу Генерального прокурора у соціальних мережах.

За даними слідства, раніше підполковник працював на аналогічній посаді у Хмельницькій області. Там він, за версією правоохоронців, організував схему отримання неправомірної вигоди від заступника директора одного з підприємств.

Посадовець вимагав у підприємця два автомобілі для власного користування. Натомість він обіцяв не вживати заходів щодо призову працівників компанії.

Фактично підприємця поставили перед вибором: передати транспорт або зіткнутися з посиленням мобілізаційних заходів щодо його співробітників.

За інформацією слідства, у квітні 2024 року військовий отримав у користування автомобіль Renault Sandero, а у серпні 2025 року – Renault Duster. Обидві машини належали підприємству.

Після переведення посадовця на Закарпаття підприємець попросив повернути автомобілі або передати їх на потреби Збройних сил України. Однак, як стверджують слідчі, підозрюваний вимагав переоформити транспорт на свою близьку родичку. Натомість він обіцяв допомогти зняти автомобілі з військового обліку.

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід. Також вирішується питання про його відсторонення від посади. Водночас згідно зі статтею 62 Конституції України людина вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

Нагадаємо, що у Києві затримано чоловіка, який за $10 тис. обіцяв «клієнту» оформити виїзд за кордон у статусі священнослужителя.

